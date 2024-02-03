繼劉德華後…張藝謀做客董宇輝直播間 把帶貨聊成「藝術人生」

張藝謀攜新片《第二十條》作客與輝同行直播間。(取材自澎湃新聞)

董宇輝「與輝同行」直播間1月31日迎來劉德華、導演寧浩現身，為即將上映的春節檔電影「紅毯先生」站台，並與董宇輝對談。繼寧浩、劉德華之後，張藝謀也來到董宇輝現場作客，這次，還吸引來了老闆俞敏洪現場坐鎮。

澎湃新聞報導，張藝謀攜新片「第二十條」來做客，由於張藝謀和董宇輝是陝西老鄉，兩人的聊天過程中不時蹦出陝西話，顯得格外親切。

據報導，「第二十條」由張藝謀導演，雷佳音、馬麗，以及趙麗穎 、高葉、王驍、潘斌龍等主演，片名取自「刑法」第二十條關於「正當防衛」的規定，這是張藝謀繼去年《堅如磐石》之後再度將創作觸角深入公檢法領域。

張藝謀談到這次的創作，希望自己能夠實施一種法治題材的創新，「過去我們看檢察官、公安，都是莊嚴凝重的正劇，我們把它做成輕鬆幽默的，代入現實主義，讓千家萬戶共情，這樣的難度是很大的。」

報導指出，俞敏洪提問這兩年張藝謀的創作集中在相近題材上發力，張藝謀回應稱，因為「追求公平公正。這是百姓最關注的事情」。張藝謀提到創作的一個重要背景，是第二十條的規定雖然由來已久，但很長一段時間，它是「沉睡的法條，很少有機會被使用」。

由於電影尚未上映，直播的大多數時間，三人都圍繞著張藝謀的從藝經歷展開。從考上北電成為班裡年齡最大的學生，到分配到西影廠意氣風發拍出紅高粱的「出道即巔峰」，到後來試水好萊塢 拍《長城》身陷高度工業化流程的無奈，董宇輝將一次明星主創做客直播間的宣傳活動做成國際大導演的「藝術人生」。

《第二十條》預告截圖。。(取材自澎湃新聞)

據報導，董宇輝文采飛揚的總結讓張藝謀屢屢豎起大拇指，同時他也肯定了董宇輝，因為飽覽群書和教書育人的積累，讓他「在商不言商」，成就了新的直播方式，也成就自己。