58歲港劇「老外專業戶」輕生 曾因周潤發鼓勵一圓歌手夢

港劇「御用老外」58歲澳洲籍男星河國榮。（取材自Instagram）

演過多部港劇、電影的「老外專業戶」澳洲 籍男星河國榮驚傳輕生，2日晚間10點，藝人河國榮被發現在大坳門村村屋睡房燒炭，當場不治，救援人員到場證實他已斷氣身亡，享年58歲，而他的妻子才剛在數月前病逝。

本報系聯合報報導，河國榮入行35年，演出作品超過300部，包括「新上海灘」、「鹿鼎記」、「衝上雲霄」，更曾演出香港 殖民時期的英國警察，廣為許多香港影迷熟知。

港劇「御用老外」58歲澳洲籍男星河國榮離世。（取材自Instagram）

雖然他一向散發樂觀、積極的態度，但近年來多病纏身。受到抑鬱症、右耳基底細胞癌、胃酸逆流等病折磨，也出現過經濟拮据，欠下幾十萬卡債。

河國榮曾說一開始想當歌手，雖然後來以演戲為主，直到2008年，因為英文學生周潤發 一句鼓勵說話，令他重拾夢想，讓他終於在2018年開音樂會。

港劇「御用老外」58歲澳洲籍男星河國榮離世。（取材自Instagram）

香港01報導，河國榮於澳洲昆士蘭出生，他長大後就讀新南威爾士大學的醫學系，由於系上及宿舍有不少香港人，令他對香港產生了深厚的興趣。

河國榮曾在訪問中分享，張國榮在85年去雪梨舉行演唱會時，他為了接近偶像，透過各種門路成為其澳洲專用司機，這也是他一生中唯一一次與張國榮見面的機會，因為改中文名為「河國榮」。

而86年譚詠麟在當地開演唱會時，他又主動做司機，並稱自己為「河詠麟」。2008年，河國榮與周潤發到墨西哥拍攝電影「龍珠」（Dragon Ball），並擔任私人英語導師。