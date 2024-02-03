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劉詩詩曾金援吳奇隆 知情人曝：他們不會離婚

娛樂新聞組／綜合報導
奇隆和劉詩詩結婚9年屢傳婚變。(取材自微博)
奇隆和劉詩詩結婚9年屢傳婚變。(取材自微博)

台灣吳奇隆和大陸女星劉詩詩，從去年底到今年初婚變傳言不斷，有傳夫妻倆已在分割財產，吳奇隆還被酸「女神養老人」。不過大陸狗仔日前曝光一家三口出遊影片，澄清兩人真沒離婚，吳奇隆公司高層對此也直言「離婚是沒有的事」，而現有知情人士爆料，他們不會輕易離婚的原因。

大陸狗仔劉大錘2日再度曝光吳奇隆一家三口出門的畫面，寫下：「劉詩詩吳奇隆帶娃出門玩耍，夫妻倆感情很穩定啊。」直言兩人「真沒離婚」、破除兩人婚變傳聞。

劉詩詩與吳奇隆因電視劇「步步驚心」相識相戀，兩人於2015年結婚，結婚8年多的他們近日頻頻傳出婚變。面對種種傳聞，劉詩詩絲毫不受影響。兩人貌合神離傳言不斷，但據鏡週刊報導，知情人士透露，吳奇隆婚前有財務需求時，劉詩詩二話不說就拿出人民幣5千萬元，出手大方，也可見愛意之深，而吳奇隆感念在心，因此知道此事的人，都無法想像兩人怎會輕易離婚。

2023年算是劉詩詩事業重新振作的一年，她被傳不會再花大量時間在家庭上，「吳奇隆開始主內了」。據報導，吳奇隆這幾年刻意減少工作，把時間用來陪伴孩子和家人，劉詩詩在拍「一念關山」時，吳奇隆被目擊帶著愛兒「步步」出現。

吳奇隆 劉詩詩

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