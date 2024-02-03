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被郭富城噴口水 任賢齊笑像敷面膜

記者陳建嘉／綜合報導
任賢齊今年發了數百萬紅包犒賞員工。(記者王聰賢／攝影)
任賢齊今年發了數百萬紅包犒賞員工。(記者王聰賢／攝影)

任賢齊主演動作喜劇「臨時劫案」搶攻賀歲檔，與多年老友郭富城、林家棟共同搶錢，任賢齊誇讚郭富城的喜劇功力極強，裝上假牙對戲時拚命噴口水，「林家棟跟他對戲比較多，被噴到口水比較多，我都說就像面膜一樣，你不用敷臉了」。

回憶當時在疫情期間接下「臨時劫案」，是因為名導杜琪峰力薦，而在這段期間時常飛往各地，抵達時皆需要隔離2周，「我總共隔離了13次，搞不好是演藝圈最多」，2018年與鈕承澤合作的電影「跑馬」，至今還未正式完工，他想要接手執導拍完該片，不過對方迄今仍在隔離中（入獄），「還是要尊重導演，我會找時間去看他，看怎麼調整劇情」。

任賢齊在片中飾演一位養老院經營者，因為資金拮据竟鋌而走險決心搶劫，他透露自己也很為員工著想，「疫情期間全部都停擺，但員工都跟了我很久，我還是照發薪水、年終」，只是到了第3年就開始慌了，苦笑認「再這樣下去可能要賣車賣房了」，但又擔心員工家庭生計出狀況，「如果把員工照顧好，他們就能沒有後顧之憂的為我工作」，如今狀態好轉，他今年也爽發出1百萬人民幣（約14萬美元）大紅包，回饋大家。

疫情 養老院

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