導演雲翔登荷影展 率37合作演員大團圓

雲翔電影中的台灣演員，後排左起黃偉凱、劉宜豪、莊慶豐、吳亦展、包晗；前排左起蔡書綺、雲翔、賀飛、林裕盛；最前面為黃巧綸。（圖／藝行者提供）

導演雲翔近期受邀參與2024鹿特丹影展「焦點影人」單元，放映歷來10部電影，進行20場放映，另設置1場「Talk：SCUD」雲翔座談。至目前每場幾乎都接近完售，無論是大會的高規格待遇，以及廳內QA和廳外觀眾互動反應都熱烈，讓他備感溫馨和榮耀。

除了自己親赴鹿特丹，雲翔也破天荒邀集參演過其作品的37位演員齊聚鹿特丹。許久不見的演員們再碰頭，賀飛在當地度過35歲生日，大隊人馬一同慶祝。曾在台灣發唱片的港星李蕙敏依然活躍藝壇，放話想到台灣發展。包晗則是定居洛杉磯，淡出鏡頭外從事金融和翻譯工作。台灣雙姝黃巧綸和蔡書綺以性感禮禮服接連亮相，在會場頻頻引人注目合照。

參演「誰是死者」等5部作品的賀飛，在鹿特丹大銀幕再一次觀賞自己近10年前拍的第一部雲翔作品「同流合烏」，看到當時自己的全裸，他說：「再重看變成很單純的觀眾角度，很喜歡我那時的身體是很自然的青春狀態，沒有很多健身。」

過去曾是當紅暢銷歌星，出過18張唱片的李蕙敏，看著老友雲翔導演帶著所有電影登上國際舞台，開心說：「電影是分分鐘都要解決很多困難的事業，他拍了這十部電影，成功征服影展和觀眾，真的很替他開心！」而李蕙敏至今仍活躍在影視歌領域，疫情 後已繼續拍電影和演出，在歌唱比賽節目當評審，舉行自己的油畫展。