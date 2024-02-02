和趙露思傳緋聞？ 張藝興出「填空題」暗嗆狗仔

張藝興工作室回應緋聞，打臉夠仔爆料。(取材自微博)

近日，有狗仔直播爆料，看到張藝興和趙露思兩人的車曾停在同一飯店，引發戀情揣測，兩人還因此上了熱搜。隨著網友議論不斷延燒，張藝興工作室發文回應了。

狗仔「追瓜少年阿飛」指出，「最近很多人說張藝興、趙露思好了，我去年九、十月份在張藝興常住的酒店遇到張藝興了。張藝興下來之前，趙露思的車也停在這個酒店，但是也說明不了什麽，這個酒店住了很多藝人。他們兩個車可以說是同時在那個酒店底下等，趙露思那天是沒有看見，就看見他的助理坐車出去了，趙露思的車走了有個10多分鐘，張藝興就下來了。」不少人好奇兩人是否真的在談戀愛。

面對傳聞，張藝興工作室曬出一張像是幻影的照片，配文：「（）瘋（）影」，疑似暗嗆狗仔和網友捕風捉影。粉絲也紛紛表示，「這種事情太假了」、「這個回應好強！」、「你好陰陽怪氣我好喜歡」。趙露思方目前則尚未回應。