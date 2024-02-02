我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

和趙露思傳緋聞？ 張藝興出「填空題」暗嗆狗仔

娛樂新聞組／綜合報導
張藝興工作室回應緋聞，打臉夠仔爆料。(取材自微博)
張藝興工作室回應緋聞，打臉夠仔爆料。(取材自微博)

近日，有狗仔直播爆料，看到張藝興和趙露思兩人的車曾停在同一飯店，引發戀情揣測，兩人還因此上了熱搜。隨著網友議論不斷延燒，張藝興工作室發文回應了。

狗仔「追瓜少年阿飛」指出，「最近很多人說張藝興、趙露思好了，我去年九、十月份在張藝興常住的酒店遇到張藝興了。張藝興下來之前，趙露思的車也停在這個酒店，但是也說明不了什麽，這個酒店住了很多藝人。他們兩個車可以說是同時在那個酒店底下等，趙露思那天是沒有看見，就看見他的助理坐車出去了，趙露思的車走了有個10多分鐘，張藝興就下來了。」不少人好奇兩人是否真的在談戀愛。

面對傳聞，張藝興工作室曬出一張像是幻影的照片，配文：「（）瘋（）影」，疑似暗嗆狗仔和網友捕風捉影。粉絲也紛紛表示，「這種事情太假了」、「這個回應好強！」、「你好陰陽怪氣我好喜歡」。趙露思方目前則尚未回應。

針對兩人緋聞，不少網友抱持懷疑態度，認為狗仔根本沒有實質證據，且張藝興和趙露思之前並無合作，連合影都幾乎沒有，現在突然爆出緋聞，讓人很難相信。也有網友猜測，應該是記者為了追求新聞點擊率而編造的謠言。

趙露思從未和張藝興有過合作。(取材自微博)
趙露思從未和張藝興有過合作。(取材自微博)

緋聞

上一則

「格雷」女星化身超級英雄 拍飛車戲喊話阿湯哥注意

下一則

「情歌教父」暴瘦 學會放下只求活命

延伸閱讀

張藝興和趙露思傳緋聞？ 工作室發「填空題」酸狗仔

張藝興和趙露思傳緋聞？ 工作室發「填空題」酸狗仔
趙露思又上熱搜 新年禮盒竟送衛生棉

趙露思又上熱搜 新年禮盒竟送衛生棉
趙露思「新年禮盒」放了這個東西被酸「冒犯」 網友回嗆都2024年了…

趙露思「新年禮盒」放了這個東西被酸「冒犯」 網友回嗆都2024年了…
王安宇拍戲鬱悶 全靠看趙露思「可愛驚喜」治癒

王安宇拍戲鬱悶 全靠看趙露思「可愛驚喜」治癒

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致