「常樂城」借古喻今 馬天宇灑大錢買教訓

「喜卷常樂城」借古喻今，笑料不斷。（取材自微博）

古裝喜劇「喜卷常樂城」近日開播，馬天宇、卜冠今、張一鐸、成果等上演了普通「常漂」故事。據悉，該劇借古喻今，從一眾主角的生活中找出符合當下的社會議題。

新快報報導，該劇講述了在一座重債之下的破敗府邸，三名自身難保的異鄉少女、四位迥然不同的冤種兄弟於嬉笑怒罵間上演逗趣故事；劇中，來常樂城尋父的小鎮農家女謝全佳，成了常樂富翁李天地的獨女，卻不想她繼承的並非萬貫家財，而是千萬負債。

據報導，一籌莫展之際，前來追債的貴公子上官古川、進京趕考尋找住地的書生范仲舉以及前來向李天地報恩的少俠劉浪齊聚李府。爸跑了，債還沒還完，面對債主緊逼，謝全佳一面讓眾人在府上安頓住下，一面將空置廂房租給了逃婚而來的西域公主主僕倆和在酒樓上班的掌櫃郭東籬緩解債務壓力。

自此，合租在一起的他們每個人都把全部的精力放在聊如何在常樂做出一番事業上，一面雞飛狗跳地追逐夢想，一面應付各路來府的訪客，過上了不平靜卻快樂的生活。

報導指出，「喜卷常樂城用借古喻今的手法直擊眾多現實話題，涵蓋職場、婚戀、社交等被廣泛討論的社會話題，用巧妙的手法展現「成年人的崩潰瞬間」、「00後整頓職場」、「直男送禮大賞」等當代故事。

同時，劇中主要角色也和當代都市生活群像相對應：馬天宇飾演的男主角上官古川，是江南有名的富二代，卻屢屢創業失敗，拿著花不完的錢買教訓。

報導稱，卜冠今出演的女主角謝全佳，是初來乍到的「常漂」新人，也是熱中傳輸心靈雞湯的「老幹部」，早早就磨煉成為看盡人情冷暖的房奴和二房東 。

此外，還有擅長「廢話文學」的唐門少俠劉浪（張一鐸飾）；雙商在線的追星迷妹賈玉環（成果飾）；考試屢戰屢敗卻始終不放棄的範仲舉（李襤褸飾）；沉迷占星的西域公主任舒（任梓慧飾）；酒樓掌櫃「社畜」郭東籬（宗俊濤飾）等眾多角色，共同演繹一場生動的常樂城百態。