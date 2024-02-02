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年齡差？演技差？范丞丞自爆：和楊紫搭戲有壓力

娛樂新聞組／即時報導
楊紫(右)的和范丞丞年齡差達8歲，卻要演一對情侶。(取材自微博)
楊紫(右)的和范丞丞年齡差達8歲，卻要演一對情侶。(取材自微博)

電視劇「要久久愛」正在熱播，這是范丞丞第一次和楊紫合作，談到兩人初次搭戲的感受，范丞丞表示，快樂與壓力並存，「阿紫的演技是大家公認的好，所以跟她搭戲還是比較有壓力的。」

新快報報導，劇中，范丞丞飾演「遊戲設計師」蔣翼，與楊紫飾演的黃瀛子青梅竹馬、兩小無猜。有別於傳統意義上的青春劇，「要久久愛」採用雙線敘事，角色在17歲和30歲之間「閃回」，無疑對演員的演技提出了相當大的挑戰。

范丞丞2000年出生，但是劇中故事前期主要聚焦在「 90後」的高中生活，但是當時范丞丞才不過幾歲，對周圍的環境並沒有太多印象。如何演出「90後」的狀態，讓「90後」產生共鳴，也是擺在他面前的一道難題。為此，范丞丞在進組前也做了不少功課。

此番是范丞丞和楊紫初次搭戲，雖然現實世界中，楊紫大了范丞丞8歲，但他透露，楊紫私下裡就是個鄰家小女孩，很活潑可愛，「而且她跟我一樣都是『話癆』。我們在劇組處成了非常好的朋友，大家一直在不停地輸出，互相逗樂，每天都會發生很多好玩的事。」

但同時，楊紫的存在也給了范丞丞不小的壓力，「我會不斷給自己增壓，希望能給對手更好的情緒上的反饋，讓黃瀛子、蔣翼看起來更有火花一些。」

據悉，「要久久愛」開播之初，就有不少網友質疑，31歲的楊紫與23歲的范丞丞演情侶，太違和了，也有人擔心范丞丞的演技跟不上楊紫的腳步。

不過，就目前觀眾的反應來看，只要人物、情節設定合理，年齡差還是可以忽略不計的，而范丞承的表現也收穫不少好評。

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