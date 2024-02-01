陳哲遠、鞠婧禕戲裡純愛放閃 戲外笑點超低

鞠婧禕(右)、陳哲遠攜手闖江湖。(取材自微博)

仙俠奇幻劇「仙劍四」話題正熱，鞠婧禕、陳哲遠攜手闖蕩江湖，經歷諸多波折考驗後，不僅武功大幅提升，也意識到彼此的心意，陳哲遠以「生死相許」來定義兩人之間的情感，戲裡兩小無猜，大放純愛閃光的他們，戲外則是一看到彼此的臉就想笑場，鞠婧禕更感性告白，演員間的情誼好到很不真實，讓她留下難忘回憶。

鞠婧禕、陳哲遠受訪時大聊拍攝趣事，他們認為劇中兩人的關係是彼此救贖、彼此治癒，陳哲遠大讚鞠婧禕的哭戲令他印象深刻，他說：「她很容易共情，開拍前也不知道聽什麼歌，拍的時候眼淚就跟開了水龍頭一樣跑出來了，還挺厲害的，這點我真的很佩服她。」

陳哲遠透露，他扮演的天河其實是大智若愚，看似不清楚規則，但最後的選擇都是最真誠、質樸的，男友力滿點的天河是體力擔當跟打架擔當，他卻自嘲說：「我是吐血擔當跟被打擔當，需要我的時候就吐兩口，劇裡有場天河要救菱紗的戲，他胸口被捅了劍，吐了很多血，特別的慘。」吐血吐出心得的陳哲遠在拍攝現場教起鞠婧禕吐血小撇步，經驗老到的他說：「吐血時，必須感覺像是要嘔吐一樣，這樣眼淚就會跟著掉下來，看起來會更顯真實，或是試著摳一下喉嚨。」鞠婧禕聽完認真的現學現賣，逗笑工作人員。

「仙劍四」演員之間互動熱絡，鞠婧禕透露她是劇組氛圍擔當，會在大家處於低氣壓的時候跳出來活躍氣氛，笑點超低的兩人經常看著對方的臉笑場。鞠婧禕也特別提及，透過這次的拍攝，她體驗到了世界上最好的友情。