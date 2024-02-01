我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

陳哲遠、鞠婧禕戲裡純愛放閃 戲外笑點超低

記者楊起鳳／綜合報導
鞠婧禕(右)、陳哲遠攜手闖江湖。(取材自微博)
鞠婧禕(右)、陳哲遠攜手闖江湖。(取材自微博)

仙俠奇幻劇「仙劍四」話題正熱，鞠婧禕、陳哲遠攜手闖蕩江湖，經歷諸多波折考驗後，不僅武功大幅提升，也意識到彼此的心意，陳哲遠以「生死相許」來定義兩人之間的情感，戲裡兩小無猜，大放純愛閃光的他們，戲外則是一看到彼此的臉就想笑場，鞠婧禕更感性告白，演員間的情誼好到很不真實，讓她留下難忘回憶。

鞠婧禕、陳哲遠受訪時大聊拍攝趣事，他們認為劇中兩人的關係是彼此救贖、彼此治癒，陳哲遠大讚鞠婧禕的哭戲令他印象深刻，他說：「她很容易共情，開拍前也不知道聽什麼歌，拍的時候眼淚就跟開了水龍頭一樣跑出來了，還挺厲害的，這點我真的很佩服她。」

陳哲遠透露，他扮演的天河其實是大智若愚，看似不清楚規則，但最後的選擇都是最真誠、質樸的，男友力滿點的天河是體力擔當跟打架擔當，他卻自嘲說：「我是吐血擔當跟被打擔當，需要我的時候就吐兩口，劇裡有場天河要救菱紗的戲，他胸口被捅了劍，吐了很多血，特別的慘。」吐血吐出心得的陳哲遠在拍攝現場教起鞠婧禕吐血小撇步，經驗老到的他說：「吐血時，必須感覺像是要嘔吐一樣，這樣眼淚就會跟著掉下來，看起來會更顯真實，或是試著摳一下喉嚨。」鞠婧禕聽完認真的現學現賣，逗笑工作人員。

「仙劍四」演員之間互動熱絡，鞠婧禕透露她是劇組氛圍擔當，會在大家處於低氣壓的時候跳出來活躍氣氛，笑點超低的兩人經常看著對方的臉笑場。鞠婧禕也特別提及，透過這次的拍攝，她體驗到了世界上最好的友情。

上一則

「情歌教父」周傳雄罹病暴瘦剩49公斤 驚見骨頭喊：可不可以活下來

下一則

蔡卓宜唱跳新歌 自薦報名上「乘風破浪」

延伸閱讀

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車
「仙劍4」疑炒作周海媚參演 網批「吃人血饅頭」

「仙劍4」疑炒作周海媚參演 網批「吃人血饅頭」
明星交換禮物被看破「沒誠意」 男星送2元胸針、一包瓜子

明星交換禮物被看破「沒誠意」 男星送2元胸針、一包瓜子
明星「交換禮物」送2元胸針、一包瓜子… 彭昱暢、陳哲遠被酸爆

明星「交換禮物」送2元胸針、一包瓜子… 彭昱暢、陳哲遠被酸爆

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州