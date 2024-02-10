張家輝入行34年 自認演自己最難

張家輝花了20年時間，從跑龍套到登上影帝。（取材自微博）

入行34年的張家輝，從跑龍套到影帝，就花了20年時間，然而拿獎從來不是他的目的和目標，「一個好演員」才是他為自己寫下的註解；他認為，戲裡演別人容易，演自己最難。

中新網報導，警察出身的張家輝，第一部電影就是在「壯志雄心」中演出少年警校學員；巧合的是，他的第一次螢幕亮相，就是飾演「張家輝」。

從此，正式轉變為演員身分的張家輝，為觀眾們帶來了一個又一個精采的角色：他是「賭俠」系列裡到處招搖撞騙的小賭仔「化骨龍」，是「金裝四大才子」中風 流倜儻的唐伯虎，是「見證人」裡心狠手辣的職業殺手洪荊，是「激戰」中負債累累的香港 拳王程輝…

據報導，披上角色的外衣，他可以自如地演繹不同的人生故事，但對於扮演「張家輝」，他自認演得最差；這裡的「張家輝」不再是角色名，而是現實生活中的普通人張家輝。

「在鏡頭裡，你想幹什麼事情都可以。可現實裡，從來沒有人能提前告訴你劇情要怎樣演、故事要怎樣發展。」生活是不能重來的劇本，所幸電影可以反覆打磨。平日不愛是非、遠離喧囂的張家輝，將一切複雜、吵鬧的聲音和情緒，都傾注在角色中。

報導指出，即使是龍套時期，張家輝也是最能吃苦、最有堅持的那一個。因為過去的警察身份，起初他常被安排一些挨打的角色，搞得自己渾身是傷。皮肉上的苦，他咬牙就能挺過去，但某些事情卻無法輕易妥協。

或許是性格里天生自帶的叛逆，從入行起，張家輝就不是一個特別「聽話」的演員，尤其對於那些已經形成模式化的套路表演，最是反感。剛開始拍電視劇時，面對一些導演提出的要求，張家輝既難受又難過。

「例如當我演一個壞人，導演會要求我講完一句台詞後就『哈哈哈哈哈』地大笑，那個我真的沒辦法(演)。」時至今日再講起，張家輝仍舊皺著一張臉，渾身散發出拒絕的訊號。

報導說，有前輩演員以為他不知道如何表演，還好心示範一遍給他看。「那時候我很尷尬，因為人家是真的想幫你，怕新人不懂如何做。但他不知道，我是不想演。」可新人演員哪裡「有資格」說不，最後張家輝還是尷尬地「哈哈哈哈哈」拍完了那場戲。

再後來，他拼了命地挑戰不同的角色，完成一次次突破。外界評論說，他卯著勁想拿影帝證明自己。張家輝也不矯情大方承認，“每一個人都想拿獎，對我來說(獎項)是一劑強心針的作用。”

據報導，無論是過去還是現在，其實張家輝從未對獎項產生過於強烈的野心。能被獎項認可固然是好事，但就算沒有，同樣要做好自己。他不解，為何一定要別人認同才會做事？拿不拿獎都要往前走，「不要老是回頭望過去」。

「我很熱愛自己的工作，也認同自己是一個好演員。但我覺得自己演張家輝，演得最差。」

報導指出，在演員的身分裡，張家輝自認每次都能將最好的一面呈現出來；可一旦轉換到現實生活中，他對自己的表現並不滿意。「在鏡頭前，你想做什麼事情都可以。可現實中，從來沒有人能提前告訴你劇情要怎麼演、故事會怎樣發展。」張家輝說。