50歲舒淇素顏自拍 鏡子出賣真實體態

舒淇曬健身素顏照，黑斑全都露，真實體態也被鏡子反射出來。(取材自Instagram)

今年將滿50歲的女星舒淇，在Instagram曬出一張運動後近距離自拍照，黑眼圈、黑斑全都露，真實體態也被鏡子反射出賣。照片一出，網友紛紛大讚「狀態也太好了吧」、「真的超自律啊」、「能發素顏照出來的，都是不在乎這些東西的了！自己開心怎麼來」。

舒淇貼文寫下「放假日，開心吃，快樂動」，可感受到她心情愉悅。照片中，舒淇的一頭長捲髮綁成麻花辮，頭靠近鏡頭，占據四分之一畫面，在0美顏濾鏡的鏡頭下，可以清楚看到她臉上黑眼圈、暗沉黑斑以及眼周細紋。

身後的鏡子還出賣她的真實體態，超緊身的運動褲，展現出她的蠻腰、翹臀、纖細長腿等完美弧線。

舒淇過去就曾分享自己維持體態的祕訣，主要靠飲食和運動：「能站的時候不坐，能坐的時候不躺，還有保持一顆快樂愉悅的心情，我啥都吃，甜品也吃，適量就好，然後晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好，如果需要熬夜，就正常吃7分飽」。

她還強調，健康瘦身很簡單，找到適合自己飲食習慣、運動的方式，「吃進去多少，消耗掉就好」，但千萬不要盲目餓肚子，謝絕所有油炸的、油膩的，酒不喝最好。