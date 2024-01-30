「繁花」又惹事？黃安質疑張學友「偷心」靠炒作成主題曲

黃安。（取材自微博）

王家衛執導的中國電視劇「繁花 」因趙傳「我是一隻小小鳥」被使用在劇中卻遭趙傳本人發聲，疑有侵權問題，同樣演唱「新鴛鴦蝴蝶夢」的黃安歌曲也被用在劇中，他在微博 發文表示，問了版權公司，「繁花」製作方確實給付了費用，所以沒毛病。

關於電視劇「繁花」使用90年代流行歌曲的版權問題，趙傳在微博上說沒人跟他洽談錄音使用權，他可是擁有錄音使用權的人，「繁花」為何會這樣？黃安則替大家科普。

製作成唱片的，一般都是由出資出版發行的唱片公司擁有「錄音著作權」，也就是說，趙傳的歌曲如果是滾石唱片出錢製作發行的，你要使用原版趙傳演唱的這首歌曲 ，你必須向滾石唱片申請錄音使用權。

趙傳說他擁有「我是一隻小小鳥」錄音著作權，那就是說當年可能是趙傳出資製作、滾石只是發行，錄音著作權屬於趙傳本人。 如果「繁花」要使用，必須向趙傳取得授權。

另一種情況如黃安的「新鴛鴦蝴蝶夢」，錄音著作權屬於上華唱片，詞曲版權屬於黃安。 「繁花」使用我的歌，找鄭愷演唱，那麼王家衛只要向我的版權代理公司取得詞曲使用權就行了，沒有上華什麼事。

但他也提出一點，張學友的「偷心」在劇中被炒作成主題曲，他說：「好不好聽是一回事，在90年代的席上有它的位子嗎？ 炒作的好像成了主題曲，『繁花』裡頭的歌曲當年哪首不比『偷心』火，要說90年代的代表作，張學友怎麼說都是『吻別』嘛。」