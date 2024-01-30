周星馳也拍微短劇 「金豬玉葉」5月上線

周星馳是許多影迷心目中的「喜劇天王」。(取材自微博)

中國短視頻平台抖音 29日宣布與港星周星馳 推出短劇廠牌「九五二七劇場」，首部精品微短劇「金豬玉葉」第一季預計將於今年5月在抖音上線，由周星馳出品、易小星監製，一線女星參演。

「九五二七劇場」的名字，源於在周星馳作品中多次出現過的「9527」。電影「唐伯虎點秋香」中，周星馳飾演的唐伯虎混入華府 當僕人的編號就是「9527」。

周星馳表示，短劇是近年科技創新和媒介創新的一個迅速發展的領域，而這次和抖音合作短劇劇場，希望可帶給觀眾更多歡樂；而他將以發起人身分，共同聯合優秀的青年創作者，基於「周星馳導演作品」的抖音帳號，直接面向用戶進行內容創作。

不過，影視人投身微短劇也並非降維打擊。如果不能在故事和敘事節奏上適應市場習慣，傳統影視創作者往往會出現水土不服的問題。

而近幾年周星馳的創作能力也出現了一定的下滑。