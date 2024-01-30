周星馳也拍微短劇 「金豬玉葉」5月上線
中國短視頻平台抖音29日宣布與港星周星馳推出短劇廠牌「九五二七劇場」，首部精品微短劇「金豬玉葉」第一季預計將於今年5月在抖音上線，由周星馳出品、易小星監製，一線女星參演。
「九五二七劇場」的名字，源於在周星馳作品中多次出現過的「9527」。電影「唐伯虎點秋香」中，周星馳飾演的唐伯虎混入華府當僕人的編號就是「9527」。
周星馳表示，短劇是近年科技創新和媒介創新的一個迅速發展的領域，而這次和抖音合作短劇劇場，希望可帶給觀眾更多歡樂；而他將以發起人身分，共同聯合優秀的青年創作者，基於「周星馳導演作品」的抖音帳號，直接面向用戶進行內容創作。
不過，影視人投身微短劇也並非降維打擊。如果不能在故事和敘事節奏上適應市場習慣，傳統影視創作者往往會出現水土不服的問題。
而近幾年周星馳的創作能力也出現了一定的下滑。
他曾在2013年、2016年先後打造了「西遊降魔篇」（票房12.46億人民幣，下同，約1.74億美元）、「美人魚」（33.91億）兩部票房破紀錄電影，但口碑均不算理想，豆瓣分別為7.2分、 6.7分；而後來的「西遊伏妖篇」、「新喜劇之王」更只有5.5分、5.7分，後者在2019年春節只入帳6.27億。在新的微短劇賽道，周星馳的成績如何，還需進一步關注。
上一則
憶在韓當偶像 韓庚：曾想過自殺
下一則
FB留言