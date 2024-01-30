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「繁花」男星嘆「因為一件事」年味漸消失…網友聽了淚目

娛樂新聞組／即時報導
鄭愷親自到「繁花」拍攝地點打卡。(取材自微博)
鄭愷親自到「繁花」拍攝地點打卡。(取材自微博)

因綜藝「奔跑吧」打開知名度的大陸男星鄭愷，近期在王家衛執導的電視劇「繁花」中扮演「海寧皮草小王子」魏總，人氣再攀升。他近日分享自家過年的傳統習俗，感嘆隨著長輩們都不在了，這些傳統也漸漸消失，影片曝光後，引起不少網友感嘆，還有人看的眼眶都紅了。

鄭愷在節目透露，爺爺家會固定在除夕這天一起吃年夜飯，而外公則在大年初一聚餐。他感慨表示，但隨著孩子們漸漸長大，有些長輩離開了，大家開始安排行程出去玩，實在很難將大家聚在一起，但他還是想將這個傳統保留下來，因為這是他從小到大的回憶。

短短幾秒鐘的影片，引起不少網友的共鳴，「確實，還記得4、5歲的時候和家人一起去鄉下，很多很多人一起吃飯、放煙火，現在沒有了」、「過年的傳統隨著長輩不在逐漸消失了」、「現在過年真是越來越無聊了」、「年味一年淡過一年」。

據悉，鄭愷去年曾罕見地公開了一張十口之家的全家福，照片中，鄭愷奶奶抱著曾孫笑瞇瞇的，全家人對著鏡子幸福地笑著，溫情滿滿。

今年，鄭愷因為「繁花」又火了一把，有網友說，他是劇中最搞笑討喜的一個。而他的精采演出，也帶動了浙江海寧當地的文旅，文旅體局局長特別拍了一個視頻，熱情喊話魏總回家過年，「你看看我身後的海寧皮革城，早已不是當年的那座城了。馬上要過年了，魏總，你帶上女朋友回家過年。」

繁花

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