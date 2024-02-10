「大江大河3」接棒「繁花」走進90年代改革大潮

王家衛藉由「繁花」鏡頭演繹90年代。(取材自微博)

王家衛執導的電視劇「繁花 」精心描摹的上世紀90年代黃河路，群像圈粉之後，王凱、楊爍、董子健等主演的「大江大河之歲月如歌」（簡稱「大江大河3」）近日在央視熱播，宋運輝、雷東寶、楊巡視等觀眾熟悉的人物在90年代開始全新故事。令觀眾愛上90年代。

揚子晚報報導，90年代屢屢被影視作品眷顧，從年代切口，到演員陣容，「繁花」與「大江大河3」兩部劇居然出現了「夢幻聯動」。兩部劇都以改革開放為背景，聚焦於時代變革浪潮中人物的命運起伏。兩位導演做出不同解讀，帶觀眾走進改革大潮中不同城市的不同風物與人物命運，激發觀眾的情感共鳴。此外，「繁花」中與寶總在股市激烈對戰的偏執強總，在「大江大河3」中變身彭陽農藥廠忠實樸實的副廠長老王；預告中，宋運輝也有出入和平飯店的場景。

然而，「繁花」與「大江大河3」看來是完全不同的90年代，「繁花」展開一場光怪陸離的綺夢，高速發展的新時代為弄潮兒帶來發展機遇，在中國最具經濟活力的城市上海的黃河路，江湖義氣與時代變遷，隨著主角阿寶的人生起伏次第展開。以飲食男女展示時代變遷，從早期外貿、股市、餐飲這些最容易富起來的行當切入，道出了上海百姓的悲歡與離合。

有人說，王家衛鏡頭裡的90年代，並不是自己熟悉的那些年。如果「繁花」以鏡頭美學反映了上海在現代化進程中的物質富裕和社會多元化，以及積極投身金融市場的上海人在時代浪潮中的觀念變化，「大江大河3」的鏡頭更為真誠樸實，那個時代的城市、鄉鎮、農村現狀，更有生活質感，是當時大江南北很多普通家庭的縮影，普通人身處時代洪流頑強拚搏。

「大江大河3」還是熟悉的感覺，在延續前兩部特質的基礎上，更深入挖掘時代背景下的人物故事。故事從1993年開始，聚焦宋運輝、雷東寶、楊巡三人的奮鬥歷程，以小見大地描繪了國營、集體和私營企業在經濟體制改革中發展經歷，如同一部歷史長卷。無論是「山海情」，或是「大江大河3」，都是講述大時代與個人的風雲際會，透過科技革新，貧窮守舊在現代化發展中不斷煥然一新，振奮感油然而生。