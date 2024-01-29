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小羋月14歲超仙顏質曝光 網讚美貌仍在線「禁止整容」

記者陳慧貞／綜合報導
劉楚恬長大了，網讚美貌在線。(取材自微博)
劉楚恬長大了，網讚美貌在線。(取材自微博)

中國電視劇女王孫儷主演的古裝劇「羋月傳」，自2015年播出迄今已累積超過300億播放量，其中飾演「小羋月」的童星劉楚恬也在一夕間爆出知名度，可愛模樣的模樣至今令人印象深刻，還曾讓大批網友下令「禁止整容」，如今14歲的劉楚恬近照曝光，已經長大成俏麗美少女的她，再度成為網友討論焦點，大呼：「依舊美貌在線。」

劉楚恬2歲時就獲得中國年度明星寶貝總冠軍，被相中進入演藝圈，4歲時拍「羋月傳」扮演「小羋月」，被封「最美童星」，之後她不但演孫儷的童年，也演過趙麗穎的小時候，自出道以來，她不時透過社群平台分享生活，而她的純天然美貌更驚艷無數網友，被讚「演藝圈都在等她長大」，還有網友不時到她的微博留言笑稱「禁止長大後去整容」。

去年9月滿14歲的劉楚恬，如今不僅暴風式抽高，當年的圓圓臉蛋嬰兒肥也消去不少，隨著時間流逝五官變得更精緻，留著一頭飄逸長髮，出落得更加亭亭玉立，令網友和小時候的她相比：「等比例長大，依舊美貌在線」、「恬恬感覺一米七了」，大讚：「好美，仙女下凡」、「真的不能整容，這樣就超美了。」

劉楚恬當年拍扮演「小羋月」的可愛模樣。(取材自微博)
劉楚恬當年拍扮演「小羋月」的可愛模樣。(取材自微博)

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