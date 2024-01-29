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繼「天選之臀」… 秦嵐露美背迷翻網友「讓人神魂顛倒」

娛樂新聞組／綜合報導
秦嵐(右)跟辛芷蕾組成「辛甘秦願」CP。(取材自微博)
秦嵐(右)跟辛芷蕾組成「辛甘秦願」CP。(取材自微博)

在宮鬥劇「延禧攻略」中飾演富察皇后暴紅的女星秦嵐，雖然已年過4旬，依然保持曼妙身材。近日，她在社交平台曬出參加活動時的造型，大露背性感美照，辣翻一票網友，這也是她繼「天選之臀」之後，再度因為身材飆上熱搜。

秦嵐近日參加真人綜藝「花兒與少年」，與迪麗熱巴、辛芷蕾一同旅遊，傻大姐個性圈粉無數，但這段時間因為嗓音受損，秦嵐被笑稱是「電音朵拉」。

不過，美照出爐後，秦嵐重新回歸到清冷女神，她還特別配文，「高冷人設歸位了」。

照片中的她，穿著一襲金色緊身亮片長禮服，配戴貴氣珍珠項鍊，完美曲線讓人驚呼。不少網友看了紛紛表示，「秦嵐的狀態也太棒了吧」、「真的好美，完全讓人看不夠」、「美得讓人神魂顛倒」，還有娛樂博主曬出活動現場生圖，「這後背都近拍了，絲毫看不出一點贅肉」。

此外，最近的秦嵐除了正牌男友魏大勳，跟辛芷蕾的CP「辛甘秦願」也炒得火熱。

據悉，在本季「花兒與少年」中，秦嵐和辛芷蕾鬥嘴的畫面成了節目一大亮點，有網友表示，看她倆鬥嘴怎麼看都看不夠。其實，兩人不光互懟，還常常互捧，逗樂許多觀眾。

當兩人知道「辛甘秦願」大受歡迎，秦嵐調侃說，不「結婚」都沒法收場了；辛芷蕾則說已經在商量後續的「婚事」了。

秦嵐身穿緊身亮片長禮服，完美曲線讓人驚呼。(取材自微博)
秦嵐身穿緊身亮片長禮服，完美曲線讓人驚呼。(取材自微博)

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