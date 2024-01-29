蔣龍扮草根「狗剩」 抗戰劇與實力派前輩飆戲

「狗剩快跑」講述大時代下小人物的熱血逆襲故事。(取材自微博)

抗戰劇「狗剩快跑」目前正在熱播，主演蔣龍、史策、秦海璐、尤勇智等演出大時代下小人物的熱血逆襲之旅，其中，新生代演員與實力派前輩同台飆戲引人期待。

新快報報導，「狗剩快跑」由王新軍執導，講述了草根青年狗剩為了小家理想去當兵，在經歷戰爭洗禮後逐漸覺醒，蛻變成為真正的新四軍戰士的熱血傳奇故事。據悉，該劇不僅講述了狗剩等小人物在成長逆襲之路上的遭遇，也以小見大地呈現了動盪年代裡的眾生百態與家國情懷。

劇中，蔣龍飾演主角狗剩，他最初參軍的動機是為了賺錢蓋房娶媳婦，而進入軍營後的狗剩，卻經歷了一系列驚險刺激、跌宕起伏的人生歷練，並與宋玉桃、唐玉龍等志同道合的伙伴結成革命戰友，找到了真正的人生方向，原本是棄兒的狗剩，從起初「先成家後立業」的固有觀念，逐漸蛻變成長，認識到「沒有國，何來家」，歷經磨練而擺脫「小我」、完成了人生跨越。

其實，蔣龍飾演的許多角色都有著草根小人物的熱血感，此前，蔣龍接受採訪時曾表示，「狗剩快跑」是年代戲，他飾演的狗剩是有點像「阿甘」的草根小人物。對於草根類型角色的演繹，蔣龍覺得，首要的就是真誠，先讓自己理解角色，其次就是要「當好觀眾」，記住自己第一次看到這個角色的時候的感覺，哪怕只有一點觸動都要記住並保留下來，「草根小人物往往會展現一種百折不撓，正能量的勁頭，這種情緒很多時候是極其外化的，甚至能夠感染觀眾也跟著一起熱血沸騰。調動這種情緒就必須要『攢勁』，做好精力分配，把最充足的情緒積攢到一起，在該釋放的時候釋放。」

新生代演員與實力派前輩同台飆戲也是本劇一大看點，除了青年演員蔣龍、史策、蔣易、王與、宋木子等，也有老戲骨如秦海璐、尤勇智、劉佩琦、李夢男等加盟，他們共同演繹這位愛家愛國的小人物的傳奇故事。