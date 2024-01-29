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二手毛巾開價1560人民幣？李湘被罵爆 氣到出來喊話…

娛樂新聞組 /即時報導
李湘因為在網上拍賣二手毛巾事件，引發軒然大波。(取材自微博)
李湘因為在網上拍賣二手毛巾事件，引發軒然大波。(取材自微博)

娛樂圈知名富婆李湘近日在網上拍賣二手毛巾，開出1560元人民幣天價，在網上引起軒然大波。不少網友吐槽，「送都不要的東西，竟然還能開出這麼高的價格」。面對網友狂轟，李湘趕緊跳出來澄清。

李湘去年8月官宣自己要退休，專心照顧孩子和家庭，沒想到才短短幾個月，她就出來直播帶貨。李湘在某二手平台開通帳號，並販售一些用品，包括手表、毛巾、餐具、相框、茶壺、小包包等，多數來自國外，她還強調這些物品都是經過精挑細選的。

其中，毛巾售價高達1560元，茶壺1450元，甚至連一雙膠手套也近1000元。

消息傳出後，網友紛紛表達對李湘賣二手毛巾的疑慮和不解，有網友甚至對她的生活態度提出質疑，認為這是名人炫富的另一種形式。還有人吐槽，「1560元能買多少新的毛巾啊」、「這價錢能買一整套高端品牌的毛巾了」、「真以為自己是皇太后，用過的東西是文物」。

面對排山倒海的批評聲浪，李湘憤怒回應，「有必要拿個二手毛巾上賣嗎？！還賣上千元！全部是全新物品！毛巾也是全新的！抽獎！10元購！玩個開心！有些人沒看清楚！胡說八道！我真是無語了」。

不過有網友指出，李湘賣東西之前，曾說過這些東西都是九成新，後來又突然澄清都是全新，讓人有點混淆。

據悉，李湘曾是湖南衛視的一姐，知名綜藝「快樂大本營」元老級成員，從商後的她，投資地產眼光精準，是圈內有名的富婆。

投資 退休 拍賣

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