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戲說從頭／挾愛逼迫「奔跑」母女關係惹議

娛樂新聞組╱綜合報導
陳小藝(左)在劇中和楊超越演出一對母女，變相的親子關係受到熱議。(取材自微博)
陳小藝(左)在劇中和楊超越演出一對母女，變相的親子關係受到熱議。(取材自微博)

電視劇「如果奔跑是我的人生」正熱播，劇中陳小藝和楊超越演繹的母女關係備受外界熱議。對此，楊超越表示，該劇讓自己體會到了另一種人生，同時也在角色身上看到了自己。

「如果奔跑是我的人生」講述兩對不同的母女關係，其中一對母女故事是秀麗（陳小藝飾）的小兒子因一場車禍不幸殞命，但大女兒若華（楊超越飾）逃過一劫；若華在和母親的對抗中，一度走向偏執，最終母女二人還是解開心結，重新面對生活。

飾演母親秀麗的陳小藝表示，自己眼裡的秀麗是個有點可恨又可愛的角色，「她習慣把愛給兒子，兒子沒了後，又把所有的愛都給女兒，結果讓女兒承受不了。她所做的很多不好的事情，是基於她所認為的愛。」陳小藝表示，秀麗和很多中國父母很像，「覺得孩子是我的唯一，我所做的一切都源於『我是為你好』。」

出演這樣一個極端母親，是否擔心被罵？陳小藝笑了：「我演了30多年的戲，還沒有被罵過，如果這次被罵，我倒是挺開心的，說明我演了一個完全不一樣的人物。」

飾演女兒的楊超越說，若華是個有缺點的女生，卻有頑強的生命力，努力掙脫束縛，努力奔跑。劇中，母親對自己的愛是控制型的愛。楊超非常心疼若華，也心疼和若華有相似經歷的人，楊超越特別喜歡跟陳小藝演母女對手戲，最過癮的場景，就是跟「媽媽」陳小藝發飆，「用她的方式去對付她」。

談到這對受爭議的母女關係，楊超越感嘆，自己也是長大之後才開始理解父母，她認為，親子間還是要保留一些空間，過度介入彼此生活，會適得其反。

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