為真人秀拚命 沈夢辰腰椎骨斷 恐成傷殘

沈夢辰參加綜藝節目太拚命，結果被診斷為腰椎骨斷裂。(取材自微博)

大陸女藝人沈夢辰日前參加綜藝節目，在有腰傷的情況下，堅持完成了高難度打戲，等錄影結束後才在工作人員的陪同下去醫院檢查，結果被診斷為「第四腰椎左側橫突骨折，骨頭無法覆位」，要在床上休養一兩個月，得知病情，沈夢辰難過得痛哭流涕。

沈夢辰日前曬出一則看病的vlog，公布自己腰椎骨斷裂。醫生指出，沈夢辰的腰椎處有個骨頭斷裂了，且永遠長不回去，建議她至少臥床休息一兩個月，「要不然以後這個地方總會痛，以後肯定是不能再劇烈運動了」。

從畫面中可見，沈夢辰的狀態並不好，她在做核磁共振躺下的時候十分費勁，還需要醫生攙扶，被捏腿檢查時更是露出痛苦表情。直到深夜，沈夢辰才在友人的陪同下走出醫院，但走著走著，沈夢辰忽然掩面痛哭。

據悉，腰椎骨斷裂就算經過治療，恐怕還是會有後遺症，例如疼痛、彎腰受限等，甚至可能被評定為十級傷殘。

而這次並不是沈夢辰第一次受傷，早年練習舞蹈時，她便因為摔倒導致粉碎性骨折。這次受傷則是因為參加真人秀綜藝「來者何人」，她在格鬥中一度被對手過肩摔在地上，震驚現場來賓。

不過，事後沈夢辰受訪時表示，「不後悔，如果再來一次也不會把高難度的動作去掉」，她覺得如果拿掉的話會很平凡。

此外，沈夢辰還在社交平台發文，「別人拍武打片，我拍X光片。別人都是橫衝直闖，我是腰椎橫突骨折」。