我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

于正催女星減肥 暗諷徐嬌多管閒事

娛樂新聞組／綜合報導
徐嬌因為于正事件又上熱搜。(取材自微博)
徐嬌因為于正事件又上熱搜。(取材自微博)

中國知名製作人、編劇于正要旗下女演員趙晴減肥掀波，他發長文解釋，並說和女星徐嬌已私下聯繫解開誤會，卻似有意若無意的告訴網友「徐嬌、趙晴兩人間連互通微信都沒有」，網友辣評「徐嬌喝到真茶了」，又上熱搜。

于正表示，之前發那張照片是鼓勵趙晴跟他一起減肥，「娛樂圈的機會稍縱即逝，合理的減肥能讓她獲得更多機會」。面對徐嬌的批評，于正讚對方個性爽朗，也感謝徐嬌的仗義執言，稱「現在她倆已加上微信了」，要吃瓜群眾散會。

長文一出，「徐嬌、趙晴微信都沒有」立即引發討論，有網友說，「那些說支持徐嬌的網友，被打臉的滋味好受嗎」、「于正在說徐嬌多管閒事了吧」。

但更多網友認為，徐嬌不只是幫趙晴說話，也是在為那些被身材焦慮不健康減肥的女性說話，這件事跟她倆是不是好朋友、有沒有微信、認不認識沒有關係，網友留言說「于正文字不經意間透露的一個沒有微信，瞬間讓人認為這是一場炒作，連帶著對徐嬌印象不好」、「于正的嘴真的能把白的說成黑的，超喜歡偷換概念」、「我們嬌姐就是吃了有文化的虧」、「于正才是最適合當演員的，真的，去拍戲吧」。

微信

上一則

Super Junior高雄見面會被喊大叔 反酸粉絲也老了

下一則

找黃聖依夫婦直播帶貨 臘肉商170萬元的貨只賣出1單

延伸閱讀

于正解釋催女星減肥 「徐嬌喝到真茶了」又上熱搜

于正解釋催女星減肥 「徐嬌喝到真茶了」又上熱搜
日本女星若林志穗開直播痛訴 遭知名歌手下藥性侵

日本女星若林志穗開直播痛訴 遭知名歌手下藥性侵
于正嫌170公分46公斤女星胖 徐嬌批「要有多歹毒」

于正嫌170公分46公斤女星胖 徐嬌批「要有多歹毒」
于正嫌170公分、46公斤女星胖 徐嬌批「要有多歹毒」

于正嫌170公分、46公斤女星胖 徐嬌批「要有多歹毒」

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。圖／摘自IMDb

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

2024-01-21 10:27
柳夢璃扮演者毛曉慧被觀眾嫌棄「像AI木頭」。(取材自微博)

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

2024-01-21 06:00
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
唐嫣演活敢愛敢恨、敢想敢拚的汪小姐。(取材自微博)

不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走

2024-01-21 21:55

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜