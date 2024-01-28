找黃聖依夫婦直播帶貨 臘肉商170萬元的貨只賣出1單

中國女星黃聖依夫婦近期時常到網紅直播間帶貨。（取材自微博）

曾參與電影「功夫」演出的中國女星黃聖依，日前與其影視業總裁丈夫楊子受邀進行直播帶貨，有廠商為此進貨一批人民幣170萬元（約23.8萬美元）的臘肉，結果直播下來只賣出一單，而且還沒能與兩人同框，氣得業者控訴涉嫌合約詐騙。

綜合21世紀經濟報、紅星新聞報導，上海晟宸澤廣告傳媒有限公司聲稱找楊子、黃聖依夫婦到網紅「表哥（覃進展）」的直播間帶貨。某臘肉品牌負責人表示，之前看到抖音 招商廣告後，衝著明星帶貨的效應與晟宸澤傳媒簽訂合約。

該負責人稱，在提供的合約顯示，晟宸澤傳媒把楊子、黃聖依夫婦的直播寫進合約當中，並且她在交了人民幣10萬元的「坑位費」後，對方承諾做兩場大主播直播帶貨和一些小主播直播帶貨，並且保底人民幣140萬元的銷售額，否則等比例退款。為此，她甚至準備價值人民幣170萬元保質期為180天的臘肉產品，豈料最後僅賣出去一單，而且還沒能與楊子、黃聖依兩人同框。

多達60餘家廠商指控上海晟宸澤傳媒涉嫌合約詐騙，指控該公司的直播帶貨銷量不如預期卻又不退款。（取材自紅星新聞微博）

這名臘肉品牌負責人稱，「說好了要播的沒播，承諾的比例沒完成，我們也拿不到同框的直播切片，晟宸澤傳媒已經沒有能力執行這份合約」，要求解約退款，但被該公司一拖再拖。

有廠商代表60多名商家向上海警方報警稱，受害人共支付了人民幣3000多萬元的直播服務費，但銷售額沒能達到合約規定的最低金額，且相關公司拒絕按合約退款，故受害人認為相關公司涉嫌合約詐騙。

該案負責警察26日表示，案件已受案現處於偵查階段，「在受案後，最長60天會有結果，是刑事案件就立案，不是刑事案件就不予立案」。因為此事為經濟案件，涉及到好幾個帳戶，不單是晟宸澤傳媒的帳戶需要核實，資金流向尚未全部出來。

對此，晟宸澤傳媒相關負責人王先生稱，因為現場有各種突發情況，16日這場直播數據確實不佳，商家們情緒比較激動。對於未達承諾的銷售金額且不退款一事，王先生解釋，合約不是針對單場直播，「不可能把所有的希望寄託在一場直播中，而是會在合約期間安排主播持續地直播」。

黃聖依工作室25日則發出聲明強調，兩人並未做過任何形式的招商等授權以及任何保量等承諾，且兩人全面履行完成了合約內容，包括約定的直播時長、需以嘉賓身分助力介紹30個指定產品等，也將追究其法律責任。

黃聖依工作室還表示，「對於任何未經授權使用黃聖依、楊子肖像或名義進行任何形式的商業活動，我方將堅決追究其法律責任」，已經第一時間敦促傳媒公司對各商家、各品牌方嚴格履約，及時妥善處理善後事宜。

事實上，在中國花大錢請明星帶貨，結果卻銷量慘淡的案例已經多次出現，不過此次並非黃聖依首次陷入帶貨爭議。2020年，有直播代營運平台高層向媒體吐槽明星帶貨「太坑」，花10萬「坑位」費找楊坤帶貨，結果銷售額只有1萬8348元。