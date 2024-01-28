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「寶總初戀」髮型災難式翻車？ 被指撞臉周星馳喜劇電影中的他

娛樂新聞組／即時報導
周星馳喜劇電影「國產凌凌漆」的搶眼配角「達聞西」。(取材自微博)
周星馳喜劇電影「國產凌凌漆」的搶眼配角「達聞西」。(取材自微博)

香港知名導演王家衛執導的「繁花」創造了高話題，也捧紅了不少演員。劇中，飾演寶總初戀的「雪芝」，是知名模特兼演員杜鵑，她的演技獲得好評。近日，杜鵑與井柏然、韋唯等明星盛裝亮相上海某活動，但她的髮型被指翻車，意外撞臉周星馳喜劇電影「國產凌凌漆」的搶眼配角「達聞西」。

香港01報導，活動當天，杜鵑穿著一襲全黑皺褶高領長裙，配襯黑色絲襪與高跟鞋，氣質優雅大方，但她的的完美造型卻百密一疏，敗在髮型上。

杜鵑一頭短髮原本梳得利落貼服，突顯出雙耳上閃耀奪目的鑲鑽耳環，但杜鵑的髮型分線，竟然有幾束髮絲異軍突出，由右額上方似樹根一樣垂到左邊眉毛末梢，創意程度可說是別樹一幟。有網友發現，這個髮型像極周星馳1994年電影「國產凌凌漆」中，羅家英飾演的配角「達聞西」，他半禿的頭上便有幾束髮絲懸垂於額前，成為聞西特殊標誌。

杜鵑的照片流出後，引得不少網民笑言，「肯定得罪髮型師了」、「地心吸力太強大？」但亦有網友欣賞杜鵑勇於嘗試不同造型的勇氣，稱「除了杜鵑的驚天顏值，應該沒有人能駕御這個髮型」。

劇悉，41歲的杜鵑原為芭蕾舞蹈員兼超模，2012年跨界參演「中國合夥人」成為演員，更提名香港電影金像獎「最佳新演員」及「最佳女配角」。

近日，杜鵑參演熱劇「繁花」，並在其中扮演胡歌(飾寶總)的初戀「雪芝」，清新扮相和脫俗演技讓不少觀眾眼睛一亮。雖然寶總和雪芝最後沒有在一起，但兩人間的純純初戀還是讓不少人津津樂道。

杜鵑的髮型引起爭議。(取材自微博)
杜鵑的髮型引起爭議。(取材自微博)

香港 繁花 周星馳

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