于正解釋催女星減肥 「徐嬌喝到真茶了」又上熱搜

徐嬌。（取材自微博）

中國知名製作人、編劇于正要旗下女演員趙晴減肥掀波，他發長文解釋，並說和女星徐嬌已私下聯繫解開誤會，卻似有意若無意的告訴網友「徐嬌、趙晴連微信 都沒有」，網友辣評「徐嬌喝到真茶了」，又上熱搜。

于正發文表示，之前發那張照片是鼓勵趙晴跟他一起減肥，「娛樂圈的機會稍縱即逝，合理的減肥能讓她獲得更多機會」。面對徐嬌的批評，于正稱讚對方個性爽朗，他感謝徐嬌的仗義執言，稱「現在她兩個已經加上微信了」，要吃瓜群眾散會。

長文一出，「徐嬌趙晴微信都沒有」立即引發討論，有網友說，「那些說支持徐嬌的網友，被打臉的滋味好受嗎？」、「于正在給徐嬌說多管閒事了吧」。

但更多網友認為，徐嬌不只是幫趙晴說話，也是在為那些被身材焦慮不健康減肥的女性說話，這件事跟她倆是不是好朋友有沒有微信，認不認識沒有關係，網友留言說：「中華文字博大精深，于正不經意間透露的一個沒有微信，瞬間讓人認為這是一場炒作，連帶著對徐嬌印象不好」、「于正的嘴真的能把白的說成黑的，可喜歡偷換概念了」、「我們嬌姐就是吃了有文化的虧」「于正才是最適合當演員的，真的，去拍戲吧！」