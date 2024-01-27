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李立群直播批「繁花」掀論戰 反被罵「爛戲王」

記者楊起鳳／綜合報導
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣（後左起）、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍（中左）等大咖演員主演。（取材自微博）
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣（後左起）、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍（中左）等大咖演員主演。（取材自微博）

繁花」播出後掀起極高的追劇熱，這部耗費導演王家衛3年籌拍的戲被譽為是電視劇界「精品」天花板，總投資額超過3億人民幣（約4228萬美元），但資深老戲骨李立群在抖音直播上批評王家衛「經驗不足」，並不符合80、90年代的上海，認為「上海人不太喜歡」。

「繁花」講述1990年代的上海，順應逐步改革開放，胡歌飾演有勇有謀的商人，因緣際會下，認識了唐嫣、馬伊琍和辛芷蕾，也讓事業心極重的他，人生起了變化。不只劇情虐心，片中插曲配樂、鏡頭、美學都被稱為頂級天花板。

但李立群似乎有不同看法，他在直播中說：「王家衛導電視劇的經驗不足，我看他前面幾部電影沒看懂，『繁花』是一部大部分中國人喜歡的，但是上海人不太喜歡，我們要尊重，因為上海人太了解。」

他表示自己就是上海人，90年代的上海他也經歷過，「我記得很清楚嘛，不是這樣，不是你講的那樣」，李立群的評論在社群上炸鍋，引發網友正反兩面的看法，有網友認為李立群現在退休了，他批評王家衛是因為他已經變成網紅，想藉此蹭流量。

不少網友回應「劇組說的是90年代上層社會的生活，普通上海人怎麼反駁」、也有網友嘲諷他以前曾說過錢夠了就拍，才是「爛戲王」，還說「一個台灣人懂甚麼上海？」但有贊同的網友認為李立群做為一個上海人，他的觀點有參考價值。

對直播中的說法引起爭議，把自己推上風口浪尖，記者今致電李立群本人未接電話，大陸經紀人則低調不想旁生枝節，僅說：「就看直播吧！」隨即掛斷電話。

縱使「繁花」播出後各界有不同看法，但該劇從劇本、台詞、攝影、燈光、場景、音樂、服裝、妝髮樣樣都堪稱完美，王家衛為了成就這部30集的劇集，把每幅靜態影像都拍成了他最擅長的藝術電影。王家衛2019年亦曾透露「繁花」是「花樣年華」、「2046」的第3部曲，十年磨一劍，至今仍是大陸播出流量之冠。

李立群近年發言都引起討論。（取材自微博）
李立群近年發言都引起討論。（取材自微博）

繁花 投資 退休

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