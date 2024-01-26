戲說從頭／鍾楚曦奔跑人生 坐輪椅跪著演戲

鍾楚曦（前）在劇中飾演截肢舞者安心。（取材自微博）

電視影集「如果奔跑是我的人生」日前開播，鍾楚曦出演截肢舞者安心，接受媒體採訪時透露，自己需要穿上義肢，借助物理特效演出，因此幾乎每天都要跪在輪椅上演戲。

新快報報導，電視劇「如果奔跑是我的人生」改編自紀靜蓉小說「如果奔跑是我的宿命」，沈岩擔任總導演，李江明導演，鍾楚曦、楊超越、許娣、陳小藝、侯雯元等主演。影集透過刻畫兩對遭遇巨變後的母女關係，呈現出不同過去的家庭關係命題，探討女性成長、世代關係、婚姻關係、人生價值等多重現實話題。

劇中，一場車禍給秀芳和秀麗姊妹倆的家庭帶來毀滅性的打擊，姐姐秀芳（許娣飾）的獨女安心（鍾楚曦飾）是一位青年舞蹈老師，在車禍中受到重傷、失去了雙腿；妹妹秀麗（陳小藝飾）的小兒子不幸殞命但大女兒若華（楊超越飾）逃過一劫。視舞蹈為生命的安心難以承受這巨大打擊，心灰意冷、日益消沉，丈夫秦峰也逐漸退縮、想要逃離婚姻，肥胖大半生的秀芳決心完成從未堅持過的減肥，來激發女兒生活的信心。

這是鍾楚曦繼「芳華」「蕎麥生長」等後又一次飾演舞者，「感謝曾經學習舞蹈的經歷」。當然，這次舞者安心的角色更為特別，因為遭遇了車禍要截肢。鐘楚曦表示，截肢這樣的遭遇，普通人都很難接受，更不要說一位舞者了，「一開始她是崩潰的，截肢後如何去生存？還有身邊的人是否會有變化？這些問題都是她需要面對的。」

開拍前，鍾楚曦學習表演「幻肢痛」，她說，劇組裡也有一個跟安心有同樣經歷的老師，在幫助自己，「譬如幻肢痛是怎樣的疼法？是電擊感還是怎樣？她會告訴我，跟我分享截肢後肢體會是怎樣的反應。」拍攝的過程也是相當艱辛，鍾楚曦每天要跪在輪椅上，演完一天的戲，「因為我貼上那個殘肢之後，是沒辦法伸直膝蓋的，我的腿最多只能彎曲到90度。我要跪在輪椅上，腿拿不出來，因為如果把腿拿出來之後，特效化妝就會受影響，修修補補的話又比較麻煩」雖然非常不容易，不過，鐘楚曦說，「坐上輪椅的那一刻，我真的忘記自己是鍾楚曦。」

鍾楚曦還透露，其實到拍攝現場的時候，一邊一個人抓住自己的手才能前行，「我是蹲著走到現場的。就像是小矮步，然後挪到輪椅上。」後期不用坐輪椅了，鍾楚曦還是要穿著綠襪子，「因為要模仿戴著假肢走路的樣子，安心是沒有腳腕子的，我就必須把自己的腳腕子控制住。」

值得一提的是，劇中鍾楚曦和老戲骨許娣搭檔演母女，鍾楚曦直言，和許娣一見如故，演母女默契十足，「她一看到我就叫『女兒』，然後給我一個大大的擁抱，特別親，我當時就很想哭。」她更透露，兩人演第一場戲的時候，劇本上基本上沒有台詞，兩人都是即興發揮的。

而侯雯元在劇中扮演的毒舌健身教練「林天宇」，他是鍾楚曦的最大依靠，讓她重拾對舞蹈的熱情。