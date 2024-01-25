賣慘？電影「花千骨」導演落淚道歉 趙麗穎聲援
電影「花千骨」票房欠佳，上映四天票房不到500萬，還被央視影評人直批「開年第一爛」，導演張超理透過影片公開道歉，他表示，四年的努力和付出沒有得到回報，感到非常愧疚，但網友認為張超理在「賣慘」。
九年前由趙麗穎、霍建華主演的電視劇版「花千骨」在中國播出時打破多項紀錄，榮登當年度劇王。電影版由陳都靈 、李程彬主演，豆瓣上評論普遍認為電影版特效粗糙、男女主角缺乏火花、劇情不連貫。
李程彬曾以「她和她的她」拿下金鐘獎迷你劇視帝，陳都靈則是因為電影「左耳」、電視劇「蓮花樓」等作品受到喜愛，兩人都有一定的實力。加上「花千骨」電視劇名號響亮，電影版的製作原本備受關注，然而雷聲大雨點小，1月20日上映當天票房僅人民幣299.5萬元。
張超理於是出面透過影片道歉，希望大家能夠走進電影院支持與檢驗，話還沒說完就自責地落下眼淚。趙麗穎隨後出面緩頰，在微博曬出「花千骨」電影海報：「九年睽首，支持製片人唐姐姐」，聲援電影版「花千骨」。
網友卻不埋單，說看了導演發言水平好低：「票房不理想是不是該反思到電影本身？」、「這部電影失敗導演占大頭，賣慘的前提是電影好，否則沒有必要道德綁架觀眾。」還有網友甚至表示：「此前還有趙麗穎還親自為電影打call，就算粉絲去捧場也不至於這點票房呀？整得跟趙姐號召力不行似的。」
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