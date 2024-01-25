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劉德華使壞變反派 蛇蠍美人文詠珊卻讚他「很可愛」

記者黃保慧／綜合報導
劉德華在「莫斯科行動」飾演一名亦正亦邪的神祕人物。(圖／車庫提供)
劉德華在「莫斯科行動」飾演一名亦正亦邪的神祕人物。(圖／車庫提供)

劉德華在新片「莫斯科行動」裡面飾演一名亦正亦邪的神祕人物「瓦西里」，談到為何會接下這個角色，劉德華表示，一開始沒有適合他年紀跟背景的角色，直到後來，劇組把其中一名劫匪設定成南方人，「我看到是罪犯角色，也蠻值得我去嘗試的，所以就接了瓦西里。」

很少演出反派的劉德華，半開玩笑跟共同受訪的張涵予提議：「你當導演，找我演反派。」張涵予立刻說「好」！包含這次的瓦西里在內，劉德華表示，每次他演的反派背後都有一個很充分的作惡理由，「我很想演一次沒有理由的：我就是壞，你要怎樣？」

近期因為懸疑大片「消失的她」而在台灣觀眾之中人氣攀升的香港女星文詠珊，在「莫斯科行動」裡飾演劫匪集團的成員「李素真」。首次跟劉德華合作的文詠珊，回憶起兩人初次見面，就是拍攝在莫斯科街頭被警方跟蹤的戲。因為兩人的角色都是來自廣東，所以他們向導演提議改成用粵語演出，沒想到劉德華演一演還是會不小心講出國語對白，讓文詠珊覺得「很可愛」，也消除了她跟巨星合作的緊張感。

為了徹底融入90年代的故事背景，文詠珊在造型方面下了很大的功夫，每次登場都彷彿是一場復古風格的走秀，她說：「高瀏海、唇線、墊肩等妝容服飾的小細節有很大輔助作用，彷彿自己就是那個時代的人。」劉德華也大讚文詠珊在片中的表現，「雖然我們的年齡是有一點距離，但是她讓我有回到我年輕的那個感覺。」

文詠珊首次與劉德華合作，稱他「很可愛」。(圖／車庫提供)
文詠珊首次與劉德華合作，稱他「很可愛」。(圖／車庫提供)

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