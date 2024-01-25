劉德華使壞變反派 蛇蠍美人文詠珊卻讚他「很可愛」

劉德華在「莫斯科行動」飾演一名亦正亦邪的神祕人物。(圖／車庫提供)

劉德華在新片「莫斯科行動」裡面飾演一名亦正亦邪的神祕人物「瓦西里」，談到為何會接下這個角色，劉德華表示，一開始沒有適合他年紀跟背景的角色，直到後來，劇組把其中一名劫匪設定成南方人，「我看到是罪犯角色，也蠻值得我去嘗試的，所以就接了瓦西里。」

很少演出反派的劉德華，半開玩笑跟共同受訪的張涵予提議：「你當導演，找我演反派。」張涵予立刻說「好」！包含這次的瓦西里在內，劉德華表示，每次他演的反派背後都有一個很充分的作惡理由，「我很想演一次沒有理由的：我就是壞，你要怎樣？」

近期因為懸疑大片「消失的她」而在台灣觀眾之中人氣攀升的香港 女星文詠珊，在「莫斯科行動」裡飾演劫匪集團的成員「李素真」。首次跟劉德華合作的文詠珊，回憶起兩人初次見面，就是拍攝在莫斯科街頭被警方跟蹤的戲。因為兩人的角色都是來自廣東，所以他們向導演提議改成用粵語演出，沒想到劉德華演一演還是會不小心講出國語對白，讓文詠珊覺得「很可愛」，也消除了她跟巨星合作的緊張感。