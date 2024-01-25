楊冪送「龍年包你紅」新年禮 價值超三千被讚太壕氣

楊冪送的新年禮盒被稱太壕氣。(取材自微博)

馬上就要到春節了，明星總是會送上新年禮盒給合作的工作室和廣告媒體人，明星送的禮物一般是自己代言的產品，有的工作室因為出手太過小氣，常遭網友吐槽，而楊冪 今年送出大紅「包」，網友直呼太壕氣。

楊冪送的新年禮盒被稱太壕氣。(取材自微博)

綜合媒體報導，一位網友曬出楊冪送的新年禮盒「龍年包你紅」，從曬出的圖片來看，不只禮袋是紅色，拆開後禮物的也都是紅色包裝，很吻合禮盒的主題，難怪網友感慨「收到這些禮物只有一個感想：祝我冪一路長紅，拿下更多的代言！

據報導，除了禮物，楊冪還附上一張卡片，上面寫到禮盒裡包含護膚品、身體護理、頭髮護理、購鞋卡、龍年紅襪、運動帽等，「希望你從頭到腳、從內而外關愛自己；奶卡、遊戲皮膚卡等，祝你這個春節吃好喝好、玩得開心」。

網友對楊冪的禮盒進行估值，稱很多都是楊冪代言的高奢品牌，如雅詩蘭黛、力士、斐樂等。以旗艦店的價格估算，這份禮盒起碼價值3100元，最高的話將近4000元。

楊冪的禮盒在圈內掀起熱議，「楊冪的新年禮盒好大氣」「楊冪真的太壕氣了」。

此前楊冪還在嘉行的時候也會送上新年禮盒，也都十分壕氣。不過今年嘉行的禮盒送暖頸貼和藍牙音響，卻被吐槽太寒酸，楊冪粉絲表示離開楊冪後，嘉行確實大不如從前。