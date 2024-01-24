Angelababy又耍大牌？ 工作人員爆料：叫小咖藝人擦鞋

Angelababy人紅是非多。（取材自微博）

Angelababy （楊穎）去年傳出看Lisa「瘋馬秀」演出，雖然「瘋馬秀」官方發文澄清她「沒看秀」，但爭議未停，更疑似因此遭封殺，而她也沒有進一步出面澄清，近期再爆出負面新聞，最近有自稱是人氣綜藝「奔跑吧」幕後工作人員，爆料她脾氣大、耍大牌，甚至要小咖藝人為她擦鞋，引發網友討論。

這名幕後工作人員表示：「我做了兩季，一直不喜歡AB，甩臉子（變臉）。遊戲輸了還讓沒她咖位大的新疆 藝人蹲下來給她擦鞋，表演團讓她去拍照，嫌棄人家不願意，全程黑得跟鍋底一樣，（黑臉鏡頭）全剪沒了」。

有網友推測該新疆藝人是指希林娜依高，只因為2人曾一組玩踩鞋遊戲，當時兩人扭打成一團，Angelababy輸了。不過Angelababy尚未做出回應。

事實上，現年34歲的Angelababy耍大牌爭議並非第一次，她在2019年錄實境節目時，因不願意住帳棚，在節目中鬧脾氣，引發網友撻伐。