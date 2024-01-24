香港「平民影帝」開抖音 網友搞笑：更喜歡你太太

劉青雲夫婦低調，經常光顧茶餐廳。（取材自小紅書）

近年不少藝人都開始加入抖音 平台，影帝也不例外，劉德華、梁朝偉 和郭富城都先後開設帳戶，最近有香港 「平民影帝」之稱的劉青雲也終於加入抖音，不到一天就吸引18.8萬粉絲追蹤。

劉青雲加入抖音平台。（影片截圖）

香港01報導，劉青雲之所以被稱為「平民影帝」，事關當年有一則影片，有記者在大街上找到了他做採訪，字幕打上他是市民劉先生，被不少人大讚接地氣。而他開抖音的第一則影片，就是以這個話題做招來，再拍了一些影片是他上菜市場的畫面。

第一則影片出了4小時，已經有超過10萬人點讚，12小時後點讚人數更升上32萬，證明中國大陸網友對劉青雲加入抖音非常歡迎。有網友在留言處搞笑指：「我喜歡你太太多過你」，相信如果有郭藹明現身他的影片中，肯定更受歡迎。

圈中模範夫妻劉青雲及郭藹明，結婚26年，一直恩愛如昔，郭藹明甘於做丈夫背後的女人，默默支持丈夫的演藝事業，雖然劉青雲貴為影帝，但他們夫婦生活樸素，曾經被拍到在茶餐廳吃飯，被大讚親民。

此外，以「英雄本色」反派角色走紅的64歲港星李子雄日前在抖音拍片提及劉青雲，笑稱「劉青雲的影帝是撿來的」，竟然遭大批網友圍剿。