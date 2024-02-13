祖峰大器晚成 不怕戲比人紅

祖峰的曝光率在演員中不算高。（取材自微博）

在電視劇「潛伏」中飾演「李涯」的演員祖峰，在演藝圈顯得有點「大器晚成」，30多歲才憑藉「李涯」一角爆紅。也因此，有人說他「戲比人紅」，但祖峰毫不介意，「戲好就說明我們的努力成功了，我還挺希望大家記住的是角色，而不是祖峰，這挺好」。

中新網報導，祖峰曾是一名工人，後來成功考入北京電影學院，畢業後留校任教。他不否認個性靦腆、安靜，但自認骨子裡還是有些不安分，「我很少給自己設定人生目標，唯一一個，就是當年報考北影」。

不過，身為演員，祖峰的曝光率不算高。拍戲之餘，他將很多時間都花在健身、練書法 上。祖峰說自己是個偏內向的人，很難同時做太多事情，保持不緊的工作節奏也不錯。

對祖峰而言，做演員是實現夢想，不是為了「火」，沒必要在意成名早晚，「成名早會有很多機會，但年輕人心態不穩定，容易迷失自我。成名晚，心智相對比較成熟，各有各的好處」。

入行20多年，常有人問祖峰，「為什麼選擇成為演員？」他回答，「沒有什麼原因，就是愛電影和愛戲吧」。

回想自己22歲，當時他在汽車製造廠工作，但因為愛看電影，經想像如果自己成為演員，在大銀幕上、舞台上會是什麼樣子。就懷著這個遙不可及的「白日夢」，毅然報考北影。

備考比預想的辛苦，好在祖峰如願考入北影。接近畢業，一堆現實問題又擺在祖峰眼前，如果找不到接收單位，那就是待業狀態，也失去了收入來源。

「我是個『北漂』，在北京要租房子、吃飯，很多問題需要解決。」經過考慮，祖峰留在北影教課，但沒有教職，平時演演話劇，寒暑假就去影視劇劇組客串。

機會終於來了，諜戰劇「潛伏」播出後，在豆瓣拿下9.4分的高分。祖峰飾演的李涯是劇中的反派，主角製造過不少麻煩，成為觀眾熱議的對象。

幾年後，等到祖峰飾演「北平無戰事」的崔中石時，這是一個柔中帶剛的地下黨員，戲份雖不多，但性格色彩豐富，所處環境複雜，需要應對形形色色的人，很考驗演技。

祖峰演出了崔中石的優雅、堅強。祖峰也認為，自己真正有意識、能夠比較圓融地運用表演技巧去塑造的人物，就是崔中石。這也意味著他的職業生涯逐漸走向成熟。

走出戲劇，生活中的祖峰性格偏內向，有點「社恐」，參加同學會時偶爾跟大家開開玩笑，默默享受歡樂的氛圍，很少說話。

不拍戲時，他極少外出應酬或參加綜藝，「綜藝往往是輕鬆愉快的，可我在大庭廣眾之下輸出能力有限，又沒有那麼歡樂的樣子，實在不太擅長」。

沿著演員這條路，祖峰按照自己的節奏往前走。「我一次只能做一件事，同時做好多事情就容易做不好。找到適合自己的工作節奏，這也挺好。」