2023年高分劇扎堆 一窺業界5新風向

「狂飆」是現象級劇集。（取材自微博）

2023年有不少叫好又叫座的電視劇，有20多部國產劇的豆瓣評分達到8分以上，其中包括9.4分「漫長的季節」、8.7分「三體」、8.7分「去有風的地方」、8.5分「狂飆」等。揚子晚報報導，這些高分劇除了代表觀眾對品質的追求外，也象徵產業的五大新風向。

1.一部劇帶動一座城

影視與文旅結合的經典案例，在「狂飆」和「去有風的地方」展現得淋漓。「狂飆」帶火廣東江門，「去有風的地方」更是引領「奔赴一座城，去有風的地方」的風潮。

「去有風的地方」讓雲南大理又火了一把。（取材自微博）

據大理文旅官微消息，當地政府擬對「去有風的地方」給予200萬元（人民幣，下同）補助，該消息隨即衝上微博熱搜。「去有風的地方」是劉亦菲 、李現主演的田園治癒劇，用詩化表達手法展現溫情恬靜的當代鄉村生活。電視劇播出後，作為取景地之一，讓雲南大理又火了一把，實現了影視IP與文旅「雙向奔赴」。

2.懸疑題材成主流

從主題來看，懸疑/犯罪題材受到市場的青睞。劇情懸念能調動觀眾的情緒，無論是明確打出懸疑/犯罪招牌的「狂飆」、「漫長的季節」、「蓮花樓」、「繁城之下」等，還是融入懸疑元素的「不良執念清除師」、「三體」、「古相思曲」等，熱度都很可觀。

「漫長的季節」融入懸疑元素。（取材自微博）

其中，「狂飆」是現象級劇集，愛奇藝熱度第一，單日播放量突破2億，甚至在央視八套的黃金時段也拿下高收視。主演張譯和張頌文的演技沒話說，張頌文更是憑該劇一砲而紅，「大嫂」高葉等劇中一眾角色也迎來高光時刻。

這部劇的意義在於，花了大量筆墨在主角安欣和反派角色高啟強的對立成長上，尤其是對反派人物的入微洞悉和細緻塑造，將人性的黑洞一一撕開，正與邪的角力也因此更令人信服，打破觀眾對掃黑除惡題材的刻板認識，引人入勝。

3.小成本黑馬作暴紅

網文IP改編的古裝偶像劇，善講各類虐戀故事，一直都是流量大戶。但今年各平台推出「長相思」「長月燼明」「玉骨遙」「安樂傳」「寧安如夢」等劇，普遍乏善可陳。

反而是小成本黑馬之作悄悄殺進決賽圈，B站出品的「古相思曲」緣於短劇集，以反覆的逆時空穿越結構巧思和賦予主人公守衛家國的核心任務，成功跳出只會撒糖的古裝偶像劇的圈子。「九義人」另闢蹊徑，劇情圍繞著性侵與正義的複雜議題展開，探討了古代社會中女性遭受性侵犯的困境。豆瓣8.5分的「蓮花樓」被稱為「新武俠典範」，該劇勝在創新，在武俠劇市場並不景氣的當下殺出一條血路。

4.現實角色打動人心

盤點今年出圈的影視劇角色，如「漫長的季節」裡的王響、「狂飆」中的高啟強、「去有風的地方」中的許紅豆、「蓮花樓」中的李蓮花等，都是「透過個體命運切入宏大主題」的例證。說到底，這些角色的成功，都滿足了觀眾對「窺見真實」的需求。

「蓮花樓」讓人「窺見真實」。（取材自微博）

女性群像劇「故鄉，別來無恙」成為年末黑馬，湊齊各色父母、各類愛情故事、各類友人角色的典型代表，讓你看到白領打工人的光鮮，再暴露不定時炸彈、亞健康狀態；將所謂「成年人的極限拉扯是一種曖昧的體面」此類糾結的表達刻畫得入木三分。

「故鄉，別來無恙」是女性群像劇。（取材自微博）

5.小眾題材、微短劇出頭

電視劇觀眾日益圈層化，像「三體」雖然是小眾科幻題材，但挾著小說的超人氣，以硬核劇情打開中國科幻劇大門，也讓觀眾不吝好評。

「三體」以超硬核科幻劇情打開中國科幻類型劇大門。（取材自微博）