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橫店下雪就有爆劇？ 網看好肖戰「藏海傳」

娛樂新聞組／綜合報導
網友看好肖戰主演的「藏海傳」，可以再創爆款神劇。(取材自微博)
網友看好肖戰主演的「藏海傳」，可以再創爆款神劇。(取材自微博)

大陸近日寒流來襲，多地迎來降雪，包括浙江影視基地橫店也下了暴雪。在影視圈有著「橫店下雪必出爆劇」傳說，例如「甄嬛傳」、「步步驚心」當年就趕上了橫店暴雪，因此不少粉絲紛紛猜測下一檔爆款神劇是哪一齣？「橫店下雪爆劇」也衝上了熱搜。

據悉，橫店2010年的一場大雪，成就了「甄嬛傳」、「步步驚心」及「新還珠格格」三檔爆款神劇，不僅收視長紅，劇中的「雪景」更是歷久不衰的唯美經典劇照。其實，不光2010年，2017年、2018年的古裝劇「錦衣之下」、「東宮」也趕上了橫店下大雪，成為了當年的黑馬劇。

「錦衣之下」中任嘉倫飾演的陸大人出獄時，就是個大雪天，譚松韻奔向他的慢鏡頭，感動了很多觀眾，讓人印象深刻。

據影視博主透露，目前正在橫店拍攝的劇碼包括，楊紫、李現的「國色芳華」，陳飛宇、王影璐的「鹹魚」，羅雲熙、肖順堯的「水龍吟」，趙露思、劉宇寧的「珠簾玉幕」，白鹿、敖瑞鵬的「白月梵星」，劉學義、吳謹言的「春花厭」，周也、丞磊的「錦月如歌」，鄧為、向涵之的「仙台有樹」，張頌文、白百何、周一圍的「清明上河圖密碼」，趙今麥、張凌赫「度年華」等。

而十餘年沒再接拍古裝戲的「甄嬛傳」導演鄭曉龍，如今正在橫店拍攝肖戰、張婧儀主演的「藏海傳」，不少網友看好「有如神助」的一場雪，可以再創爆款神劇。

「步步驚心」的「雪景」成為唯美經典劇照。(取材自微博)
「步步驚心」的「雪景」成為唯美經典劇照。(取材自微博)

白百何

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