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奪走林熙蕾初吻 劉德華25年後才知道壓力好大

娛樂新聞組／綜合報導
林熙蕾自爆初吻對象是劉德華。（取材自微博）
林熙蕾自爆初吻對象是劉德華。（取材自微博）

劉德華、林熙蕾近期再度合作新片「紅毯先生」，並在片中飾演一對夫妻，之前林熙蕾在受訪時意外透露，25年前雙方首次合作時，正是被劉德華奪走初吻，讓劉德華得知時超震驚。

林熙蕾、劉德華25年前合作「賭俠大戰拉斯維加歲」，初吻給了劉德華。（取材自微博）
林熙蕾、劉德華25年前合作「賭俠大戰拉斯維加歲」，初吻給了劉德華。（取材自微博）

「紅毯先生」近日曝光最新花絮，只見2人對坐聊天，回憶1999年首次搭檔「賭俠大戰拉斯維加斯」，林熙蕾爆料：「他是我的First kiss，我在香港第一部戲是跟他拍的！」劉德華連忙強調是「拍戲的初吻」，沒想到林熙蕾說：「都是...」讓劉德華十分驚訝，直呼「別給我那麼大的壓力！」

這個秘密時隔25年才公開，連導演得知都超意外，林熙蕾則在微博虧老友劉德華：「打算什麼時候公開我？」互動相當逗趣。

寧浩執導「紅毯先生」敘述從影四十年的香港天王巨星劉偉馳為贏得影帝，與導演林浩合作拍攝農村題材影片，因此引發一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，展現了娛樂圈的眾生百態的故事。

另一部由劉德華監製及主演的電影「潛行」近日開出亮眼票房。「潛行」充滿許多香港電影警匪的經典元素，劉德華受訪時提到，他年輕時盡量不演反派，因為當時很多年輕人視他為偶像，會模仿他的行為，他戒菸也是同樣的理由，「覺得有這個責任，不想影響年輕人」。

而後，劉德華多次拿下影帝獎項，他認為自己被接受為「演技派」，「演壞人也不過是個角色，之前喜歡我的觀眾也長大更懂事了，我覺得在戲路上就可以有不同的選擇」。

林熙蕾自爆初吻對象是劉德華。（取材自微博）
林熙蕾自爆初吻對象是劉德華。（取材自微博）

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