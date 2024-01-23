戲說從頭／楊紫、范丞丞「要久久愛」 孫燕姿助陣

「要久久愛」是楊紫(左)和范丞丞的首度合作。（取材自微博）

電視劇「要久久愛」日前開播，首度合作的楊紫和范丞丞，將演繹90後的青春印記，讓觀眾一同參與他們的「青蔥歲月」以及多年後重逢、再次感悟愛情與友情的故事。

新快報報導，「要久久愛」劇中，楊紫飾演30歲社畜黃瀛子，她希望透過自己的努力，向大眾展現更為真實的社會生活，但又時常因為耿直的個性成為業界裡那個「特立獨行」的人。

談到該劇，楊紫說，從青蔥校園邁進紛繁社會，從相遇、離別到重逢，這段人生旅程有太多的故事印刻在回憶裡，「但無論是我們吵吵鬧鬧的六人組，還是永遠給我溫暖的家人，愛一直圍繞在我們身邊，讓我們勇敢、自洽地生活著。所以無論時間怎麼流淌，都要久久愛下去。」

范丞丞則飾演遊戲設計師蔣翼，個性簡單、純粹，渴望用遊戲程式打造完美的虛擬世界。

在范丞丞看來，蔣翼是幸運的，「他可以在青春裡肆意張揚，身邊有著不會表達愛卻依然愛他的父母及一起玩到大的朋友。但青春的故事總伴隨著遺憾，我們無法改變，只能在經歷中成長。從他的18歲到30歲，從青澀到成熟，跟大家曾經分離，但也最終相聚。」

此外，該劇也塑造了90後群像，曾幾何時，成長於網路時代的90後被打上了「個性張揚、自由奔放、樂觀包容」的標籤，呈現出一代青年昂揚向上的精神風貌。時光荏苒，如今90後也已步入而立之年，正努力奔跑在追夢路上。

報導指出，「要久久愛」邀請到了孫燕姿和何炅助陣。劇中，孫燕姿不僅出演黃瀛子的偶像，在後者的成長歷程中扮演著極其重要的角色，還獻唱了OST單曲。

此前，孫燕姿也發文表示，「這部劇情也充滿了許多我的回憶，謝謝你們讓我參與你們的青春。」而何炅則溫暖獻唱了該劇的片頭曲「長大有時」。