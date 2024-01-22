為「繁花」消失3年 唐嫣：完全不後悔

唐嫣演活敢愛敢恨、敢想敢拚的汪小姐。(取材自微博)

由王家衛執導的「繁花 」雖然已經大結局，但關於「繁花」的相關話題仍然熱度很高，主演之一的唐嫣近日在受訪時表達了對這部劇的不捨之情，稱「到現在都沒有認為『繁花』殺青了」。在談到為「繁花」消失的三年時間，她也表示完全不後悔，即使再來三年自己也享受其中。

「繁花」當初釋出預告時，唐嫣曾經不被看好，所有人都認為她這次又要當花瓶，沒想到「汪小姐」這個角色讓她成功打贏翻身仗。擺脫「傻白甜」的唐嫣，演活敢愛敢恨、敢想敢拚的汪小姐，連導演王家衛都說，「唐嫣就是汪小姐，天選的汪小姐，我的眼淚可都被汪小姐給騙走了」。

近幾年，唐嫣一直被評為「掉隊的85花」，從網友整理的一份「超三個月未進組」名單中可見，唐嫣曾七個月沒進組，甚至引發了全網催唐嫣復出的聲音，工作室更一度被罵上熱搜。

但唐嫣用「繁花」的成果向大家證明，她的三年完全沒有浪費。唐嫣曾說，過去三年因為拍「繁花」沒接其他戲，「我全身心投入，我的情緒事實上是被汪小姐牽著鼻子走的。」但她也用她自己的方式「贏」了一局。

而對於「沉寂太久會不會被市場拋棄」的顧慮，唐嫣也大方回應，任何時候都會有層出不窮的新一代，用作品說話就好了。