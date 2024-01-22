吳彥祖開轟芭比娃娃新造型 斥對亞裔刻板印象

吳彥祖不滿芭比娃娃以「妳能成為任何樣子」推出玩偶。(取材自微博)

去年中上映的好萊塢電影「芭比 」（Barbie）掀起浪潮，更成為年度最賣座電影，全球票房累積超過14億美元，電影中傳遞，「因為芭比可以是任何樣子，女人也可以是任何樣子」的概念，最近芭比娃娃推出新系列玩偶，包含多族裔特色及職業，然而知名港星吳彥祖看見後卻痛斥：「這更像是『妳可以成為任何你父母期望的樣子』。」

綜合媒體報導，芭比娃娃最近推出新系列「You can be anything」（妳能成為任何樣子）的玩偶，包含多族裔特色及職業；然而吳彥祖卻在網路上分享所見的芭比玩偶，第一個是打扮成熊貓醫生的亞裔 芭比，第二個則為打扮成小提琴家的亞裔芭比，身為在美國長大的香港 人，吳彥祖痛斥其背後對亞裔的刻版印象，卻公然以「妳能成為任何樣子」系列推出玩偶，對此表示非常不滿。

吳彥祖說，他非常支持多元文化，「但一個『妳能成為任何樣子』的亞裔芭比玩偶，竟是個小提琴家或者熊貓醫生？這更像是『妳可以成為任何你父母期望的樣子』！」吳彥祖接著分析背後的兩大問題，直指：「要麼有個非亞洲人因為刻板印象而搞砸了；要麼就是設計這個芭比背後是一群亞洲人，而他們正延續著這個世代傳承的創傷。」