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張學友演唱會開唱「繁花」配樂… 放下和王家衛昔日恩怨？

娛樂新聞組／即時報導
張學友搭上「繁花」熱潮，在演唱會上再唱「偷心」。(取材自微博)
張學友搭上「繁花」熱潮，在演唱會上再唱「偷心」。(取材自微博)

香港知名導演王家衛首次執導兼擔任監製的電視劇「繁花」播出後大受歡迎，除了炒熱劇中多個取景地點，劇中播放的懷舊金曲亦再次走紅，其中一首就是張學友在1994年推出的「偷心」。近日，張學友在泉州舉行演唱會時，就罕見演唱該首歌曲。

香港01報導，在「繁花」中有一幕，是以張學友演唱的「偷心」搭配寶總(胡歌飾)的愛恨情仇故事，這段畫面將劇情推至高峰，尤其在張學友的歌聲中，相當有質感。

近日，張學友在泉州開唱，也為觀眾唱了「偷心」，還公開表示這首歌曲難度很高，自己很少唱，「這首歌是1994年的一首歌，老實說我可能唱過不到三次，謝謝『繁花』的台前幕後的工作人員，謝謝他們讓這首歌又復活了，好歌有好報。」

有細心網友發現，張學友肯唱「繁花」中的配樂，應該是代表他終於徹底放下了和王家衛的昔日恩怨。

據悉，早年張學友和王家衛不只合作一次，1988年的「旺角卡門」還讓他拿到香港電影金像獎最佳男配角。

當時正是香港電影的黃金時期，張學友接了很多戲，他還在1990年和王家衛合作了電影「阿飛正傳」。

張學友在「阿飛正傳」裡飾演歪仔，戲分不算多，卻被王家衛磨的很慘。張學友曾透露，「阿飛正傳」裡有個抬頭的簡單表情，他拍了六十幾次，王家衛一直不說張學友的問題出在哪裡，拍到最後只說了「算了」兩個字，就走了。

此舉讓張學友很不舒服，這是他後來很少和王家衛合作的原因。據悉，在1994年的「東邪西毒」後，雙方再也沒有合作過，至今剛好30年。

香港 繁花 胡歌

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