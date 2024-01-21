「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

柳夢璃扮演者毛曉慧被觀眾嫌棄「像AI木頭」。(取材自微博)

熱門遊戲改編的古裝仙俠劇「仙劍奇俠傳4」，自播出後先是爆出男女主角的番位之爭，現在又傳出女配角毛曉慧被觀眾嫌棄「太醜」、「像AI木頭」、「沒有靈氣」等，讓她在深夜連續發文，還說「對不起，醜到大家了」。

由胡歌、劉亦菲、楊冪、唐嫣、劉詩詩 等人主演的「仙劍奇俠傳」系列電視劇，一直是很多人心目中的經典，近日，「仙劍4」空降開播，引發不少「毀經典」吐槽，劇中的特效也被網友嫌棄「五毛特效」。

不僅如此，劇中柳夢璃扮演者毛曉慧，被網友批評「柳夢璃的氣質與神韻一點沒有，不如遊戲」、「顏值和氣質和柳夢璃不符啊」。據悉，「柳夢璃」，在故事中顏值高，擁有身世之謎又學習術法，人物設定接近「仙劍一」的趙靈兒。

面對網友排山倒海批評聲浪，毛曉慧在社群媒體 連續發文，「對不起醜到大家了」、「對不起來看這部劇的朋友」、「看見我的時候，蒙眼吧，當廣播劇」、「啥也不是我什麼東西」。有網友留言稱，「下次別演啦」，毛曉慧回覆，「好好好，對不起，我們劇本真的挺好的。她頻頻道歉，精神狀態也引發網友關注。

據了解，27歲的毛曉慧有「小張柏芝 」封號，曾演過「溫暖的味道」、「長相守」以及新版「神鵰俠情侶」等。