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戲說從頭／馬思純圓潤身材 被相中演偵察兵

娛樂新聞組╱綜合報導
「偵察英雄」由羅晉、馬思純(圖)主演，劇情聚焦偵察、營救、奇襲等任務。(取材自微博)
「偵察英雄」由羅晉、馬思純(圖)主演，劇情聚焦偵察、營救、奇襲等任務。(取材自微博)

由「甄嬛傳」鄭曉龍、安戰軍執導，羅晉、馬思純主演的電視劇「偵察英雄」近日開播，首次參與戰爭題材電視劇的馬思純坦言，雖然面臨前所未有的挑戰，但她相信角色、相信團隊，同時也為自己的突破而感到喜悅。

電視劇「偵察英雄」聚焦偵察兵這一特殊兵種，以偵察、營救、奇襲等作戰任務為看點，主要講述抗美援朝期間，志願軍某師偵察部隊在偵察科長梁辰的帶領下，雖然付出了巨大的犧牲，卻多次圓滿完成艱巨任務，表現了志願軍以弱勝強、以少勝多的英雄事跡。

首支預告片中，偵察科長梁辰（羅晉飾）在戰場上手舉紅旗、立下錚錚誓言；首次演繹軍人的馬思純，飾演懷揣理想的文工隊戰士文婕。

相比其他戰爭劇，「偵察英雄」不僅視角獨特，還為故事融入諜戰元素，增加劇情懸疑緊張感，令情節不斷反轉；同時輔以戰地愛情線，在豐富人物形象的同時，提高情感共鳴。這些創新元素的添加增強了作品的可看性，豐富了戰爭類型劇的表現張力，是同類型作品的一次突破。

導演鄭曉龍被問到，為什麼選擇馬思純扮演文婕？他表示，現在很多女演員都為了外型而減肥減到枯瘦如柴。「馬思純倒沒有，她是什麼樣子還是什麼樣子，這一點特別像那個時代的人，能夠以真實的狀態反映那個時代的人」。

鄭曉龍還說，馬思純演得也非常好，她把自己放到那個裡頭，很努力。

「偵察英雄」由羅晉(圖)、馬思純主演，劇情聚焦偵察、營救、奇襲等任務。(取材自微...
「偵察英雄」由羅晉(圖)、馬思純主演，劇情聚焦偵察、營救、奇襲等任務。(取材自微博)

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