神隱3年傳自殺 趙薇現身哈爾濱闢謠 網：發福了

趙薇近日被發現現身哈爾濱，明顯較昔日發福。(取材自微博)

47歲中國女星趙薇 2021年8月26日突然被列「劣跡藝人」遭封殺，噤聲至今三年，最近網傳趙薇「自殺」，消息一度引起熱議；事後有網友於社交平網曬出趙薇近照，寫道「好久不見的趙薇，在哈爾濱」。不少網友認為她為闢謠現身，不過她本人未發聲解釋。

香港 01報導，網友在微博曬出兩張趙薇在哈爾濱度假的近照，一張是趙薇置身雪地，穿上厚厚的大衣；另一張則是她在大街上拿著雪糕和糖葫蘆，面帶微笑似乎玩得非常開心；看起來狀態不錯，只不過，身形明顯發福了不少。

趙薇現身引發網路不同聲音。有人支持她澄清謠言，並說2021年8月至今，趙薇在中國境內多次被網友偶遇、被機場代拍拍到，那些造謠她「逃出國外」的人，「真是一點良心也沒有啊」；也有一些人認為應該保留一些隱私空，避免她被過度關注。

有網友留言指出，趙薇近年周遊列國、居無定所，前兩年曾現身蕪湖，之後分別到訪大理、西藏，去年又住在於深圳、西藏及大理。

另外，趙薇三年前與秦昊合作的「學區 房」，找來蔣欣補拍，小部分趙薇鏡頭被AI換臉，改名「小滿生活」，去年底在央視黃金檔重見天日。

據悉，有眼尖的網友發現蔣欣身形有異，搜尋資料後才發現原來劇中較瘦的身影是趙薇，因製作成本有限，故部分背影、遠景等沒有全部換掉，意外讓趙薇重現幕前。