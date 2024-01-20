與劉嘉玲拍節目 楊采妮顏值不減

楊采妮（前左）日前被拍到與劉嘉玲（前右）在廣東錄節目。（視頻截圖）

現年49歲楊采妮2013年與新加坡 籍男友邱韶智結婚後就定居新加坡，甚少公開露面。近日楊采妮與劉嘉玲現身廣東順德拍攝綜藝節目，引來不少當地人圍觀，楊采妮風采依然，顏值完全不輸年輕時期。

香港 01報導，從微博流傳的影片可見，楊采妮身穿粉紅色套裝，一頭標誌性的烏黑濃密長髮，美貌如昔，而劉嘉玲一手摟著她的肩，兩人邊走邊聊天，氣氛愉快。網民紛紛留言大讚兩位女神保養得宜，氣質依然，「楊采妮很漂亮、氣質好好」、「楊采妮沒怎麼變啊」、「沒小肚子身材好好」。此外，更有人回想起她們1997年主演的電影「自梳」，當年兩人在戲中更有同性床戲，相當大膽，至今仍令人印象深刻。

楊采妮1992年因與郭富城拍珠寶店廣告而入行，翌年和多位巨星演出「超級學校霸王」及「東邪西毒」，並推出首張唱片。1994年楊采妮與吳奇隆合作拍攝電影「梁祝」，讓她紅遍中港台，更被譽為「玉女 接班人」。不過楊采妮在1997年突然引退，與男友邱韶智合作做生意，直至2003年傳出分手，楊采妮才復出幕前，接拍「新警察故事」、「父子」、「浮城」、「寒戰」等電影。