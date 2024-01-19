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新劇將開播… 張佳寧爆緋聞 網：會不會太巧了？

娛樂新聞組／即時報導
張佳寧(左)和高至霆合作的電視劇「小城故事多」，近日將開播。(取材自微博)
張佳寧(左)和高至霆合作的電視劇「小城故事多」，近日將開播。(取材自微博)

因電影版「一閃一閃亮星星」紅了一把的女星張佳寧，最近被爆出緋聞。有網友發現，與她一同回住處的男子疑似是演員高至霆。而近日，他倆一起主演的電視劇「小城故事多」將播出，有網友質疑：會不會太巧合了？

近日，有狗仔拍到張佳寧和一神祕男子同回住處，隨後有網友扒出，該男子疑似是「致我們單純的小美」裡的男二吳柏松，據悉，他還演過「我要逆風去」等劇。巧合的是，高至霆和「一閃一閃亮星星」男主角屈楚蕭是中戲的同學。

資料顯示，34歲的張佳寧比高至霆大了六歲，但她看起來顯小，和高至霆同框完全沒有違和感。

2022年，張佳寧和高至霆合作電視劇「小城故事多」，傳將在近日開播。

「小城故事多」講述學歷能力雙高的嗩吶專業女孩穆笛（張佳寧飾）因病回家療養，遇到了聰明能幹的策畫公司老闆白浪（高至霆飾），由於意外兩人不得不一起經營公司。

在經營的過程中，穆笛不僅感受到了別樣的人情溫暖，也結識了當地民樂團的成員，得到了將傳統藝術和流行文化結合的靈感。穆笛對她熱愛的民樂有了新的理解，在一次次表演中不斷進步，收穫了越來越多的好評，也和白浪從針鋒相對變得相互欣賞。

兩人在劇中飾演情侶，擦出愛火的可能性不是沒有，網友都樂觀其成，只是，也有網友質疑，新戲上檔前夕爆出戀情，會不會太巧合了？目前兩人都沒有針對緋聞做出回應。

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