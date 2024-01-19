我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

周星馳搞笑有自信 「家有囍事」片酬高張國榮3倍

記者黃保慧／綜合報導
周星馳喜劇才華洋溢，不論「加不加戲」都有自己獨到的見解。（圖／采昌提供）
周星馳喜劇才華洋溢，不論「加不加戲」都有自己獨到的見解。（圖／采昌提供）

周星馳（星爺）主演的「家有囍事4K數位修復加長版」近日重新上映，據悉，當年星爺片酬約200萬港幣（約25萬美元），怎料他竟開出四倍的800萬港幣（約102萬美元）天價才願接演，比張國榮的300萬（約38萬美元）高出近3倍，但因為星爺對表演要求極高，連加不加戲都有自己獨到的見解，加上電影即將開拍，出品人暨主演之一的黃百鳴只好答應，也表示：「他的演繹真是很好。」

片中一幕常家三兄弟吃早餐的橋段當中，張國榮曾和黃百鳴商量是否要加戲或加台詞，讓場面更加精采。於是兩人找星爺商量，沒想到星爺一看劇本，便直言這段已經非常好，根本不用加戲。於是，這場早餐戲在三人你來我往的演繹當中，星爺透過他精彩的表情與動作，完成跟黃百鳴與張國榮的互動。

另一方面，星爺也會適時加戲，讓場面更加精采。一場他跟李麗珍偷情，差點被女友張曼玉抓包的橋段當中，劇本原是星爺與李麗珍從房間窗戶墜落地面，星爺在兩人下墜的過程中，赫然發現張曼玉就在下方，便在落地前一掌把李麗珍打回屋內，這「一掌」就是星爺主動加戲。

黃百鳴透露星爺找他說要這樣演，起初覺得這太無厘頭了，別人來演肯定不行，但星爺詮釋就很合理：「因為大家都接受了周星馳是無厘頭的！」黃百鳴更透露：「他的演繹真是很好，譬如『無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症』就是他的個人表演，又或是他用雙腳跟自己猜拳『誰淫蕩啊？你淫蕩！誰淫蕩啊？我淫蕩！』也都是他自行發揮！」不過也多虧他的喜感演技助攻，讓本片上映後引爆轟動，更創造4899萬港幣（約626萬美元）票房佳績。

黃百鳴(左起)與張國榮曾找周星馳討論早餐戲是否要加戲，不過周星馳認為現狀就已經足...
黃百鳴(左起)與張國榮曾找周星馳討論早餐戲是否要加戲，不過周星馳認為現狀就已經足夠搞笑。（圖／采昌提供）

張曼玉 周星馳

上一則

雙雙曬牽手照 泫雅、龍俊亨認愛？粉絲這反應…

下一則

「奧本海默」再出鋒頭 英國奧斯卡11項入圍

延伸閱讀

楊紫恐隨時被封殺？ 被爆「沉香如屑」片酬逾億 違背「限薪令」

楊紫恐隨時被封殺？ 被爆「沉香如屑」片酬逾億 違背「限薪令」
媽媽被讚神似高圓圓 徐嬌無奈「為什麼我不像」

媽媽被讚神似高圓圓 徐嬌無奈「為什麼我不像」
「長江七號」徐嬌媽年輕時超絕美 網友驚呼像這明星

「長江七號」徐嬌媽年輕時超絕美 網友驚呼像這明星
周星馳PO「賀歲短片」 經典橋段分享正能量

周星馳PO「賀歲短片」 經典橋段分享正能量

熱門新聞

銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
胡歌一(中)手牽著唐嫣(右)，一手牽著辛芷蕾(左)上台的畫面成為眾人焦點。(取材自微博)

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

2024-01-13 21:33

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血