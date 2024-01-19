周星馳搞笑有自信 「家有囍事」片酬高張國榮3倍

周星馳喜劇才華洋溢，不論「加不加戲」都有自己獨到的見解。（圖／采昌提供）

周星馳 （星爺）主演的「家有囍事4K數位修復加長版」近日重新上映，據悉，當年星爺片酬約200萬港幣（約25萬美元），怎料他竟開出四倍的800萬港幣（約102萬美元）天價才願接演，比張國榮的300萬（約38萬美元）高出近3倍，但因為星爺對表演要求極高，連加不加戲都有自己獨到的見解，加上電影即將開拍，出品人暨主演之一的黃百鳴只好答應，也表示：「他的演繹真是很好。」

片中一幕常家三兄弟吃早餐的橋段當中，張國榮曾和黃百鳴商量是否要加戲或加台詞，讓場面更加精采。於是兩人找星爺商量，沒想到星爺一看劇本，便直言這段已經非常好，根本不用加戲。於是，這場早餐戲在三人你來我往的演繹當中，星爺透過他精彩的表情與動作，完成跟黃百鳴與張國榮的互動。

另一方面，星爺也會適時加戲，讓場面更加精采。一場他跟李麗珍偷情，差點被女友張曼玉 抓包的橋段當中，劇本原是星爺與李麗珍從房間窗戶墜落地面，星爺在兩人下墜的過程中，赫然發現張曼玉就在下方，便在落地前一掌把李麗珍打回屋內，這「一掌」就是星爺主動加戲。