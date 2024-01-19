戲說從頭／為「繁花」用兩年練習走路 辛芷蕾腳磨出血

辛芷蕾演「李李」，光走路就學了2年。(取材自微博)

王家衛執導的電視劇「繁花 」開播以來話題不斷，劇中飾演至真園老闆娘「李李」的辛芷蕾自爆，為了完美詮釋角色，她花了兩年時間學好走路。

新快報報導，第一次見面時，辛芷蕾與王家衛聊得不多，「當時沒有聊太多關於『繁花』的問題，我將自己的生平經歷、性格特徵都說了一遍。王導選角色，不會提前說想讓你來演誰，更多的是觀察演員自身的特。」

在「繁花」中，李李是個有故事的人：90年代初，身世成謎的她獨自來到上海，在寸土寸金的黃河路開起一座金碧輝煌的至真園。但在辛芷蕾看來，李李身上卻有著一種孤獨感，「我在演的時候常常在想，李李一個人在家裡會做什麼？她開了那麼大的飯店，但也許，她回家後只是吃一碗簡簡單單的清湯麵。」

先前，辛芷蕾從未注意過自己走路的姿態，在飾演其他角色時，她的走路姿態也都比較隨興、鬆弛。「王家衛導演喜歡拍背影，所以你在走路的時候，就一定要走出這個人的精氣神來。但我根本不會這樣很女性化的走路姿態。」

辛芷蕾無奈表示。為了學好走路，辛芷蕾花了兩年多的時間。「當時就感覺自己快折了，雙腳都磨出了血，但還是走不出理想的效果，每天都在崩潰的狀態。那時候我才發現，走路並不是一件簡單的事。」

報導說，為了精益求精，王家衛在拍攝時會反覆NG，當辛芷蕾感到焦慮時，就會翻出相關採訪視頻，看著那麼多實力派演員都被一遍遍「折磨」，讓她心裡好受很多。辛芷蕾坦言自己之前在演戲時一直屬於「體驗派」：「我演了十幾年戲，都是憑內心的感覺去詮釋角色，屬於從內向外走。但王家衛導演讓我找到了另一條路，他讓我知道，角色是可以通過外在去慢慢往裡走，讓這個角色由外到內地合在一起。」

李李這個角色，也寄託著辛芷蕾自己的期待：「李李是個很有野心的人、很大女人，在搞事業上不輸男性。現實中，很多女性身上也具備這種力量感，我也想透過李李這個角色告訴大家，真正美麗的女人是什麼樣的。」