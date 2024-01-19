明星交換禮物被看破「沒誠意」 男星送2元胸針、一包瓜子

彭昱暢的禮物遭到大批網友斥責「小氣」。(取材自微博)

演藝圈年度盛事「微博 之夜」日前已落幕，但明星交換禮物相關話題不斷發燒，彭昱暢、田曦薇、陳哲遠等人因為送的禮物太寒磣，被網友罵翻。其中，彭昱暢因為送禮物對象是張頌文，社交平台留言區淪陷。

彭昱暢的小獅子胸針被張頌文抽到。(取材自微博)

據了解，彭昱暢準備的禮物是一個小獅子胸針，網友挖出在購物平台售價折扣後僅2元。張頌文在收到禮物後，表示自己屬龍，而龍和獅子在廣東是絕配，所以很喜歡這份禮物，高情商回答引起網友按讚。

不過，彭昱暢的禮物遭到大批網友斥責「小氣」，被取綽號「胸針哥」。面對來勢洶洶的罵聲，彭昱暢疑似進行了控評。

除了彭昱暢，憑藉電視劇「卿卿日常」走紅的新晉小花田曦薇，也被網友罵慘了。據悉，她送的是一個沒有包裝，且只要3.45人民幣的寵物黏毛器，被網友酸既不實用又毫無誠意。而這個禮物最終被「為有暗香來」的王星越抽到，只見當時的他面露尷尬笑容，似乎對這個禮物感到困惑。

陳哲遠準備的交換禮物是一大包瓜子。(取材自微博)

與趙露思合演「偷偷藏不住」暴紅的陳哲遠，則送了一包瓜子，也被轟小氣。不過，陳哲遠事後解釋，他原本以為交換禮物是要送當下可以用到的物品，才會送多人份的瓜子讓大家一起嗑，沒想到鬧出笑話。