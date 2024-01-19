我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

明星交換禮物被看破「沒誠意」 男星送2元胸針、一包瓜子

娛樂新聞組／綜合報導
彭昱暢的禮物遭到大批網友斥責「小氣」。(取材自微博)
彭昱暢的禮物遭到大批網友斥責「小氣」。(取材自微博)

演藝圈年度盛事「微博之夜」日前已落幕，但明星交換禮物相關話題不斷發燒，彭昱暢、田曦薇、陳哲遠等人因為送的禮物太寒磣，被網友罵翻。其中，彭昱暢因為送禮物對象是張頌文，社交平台留言區淪陷。

彭昱暢的小獅子胸針被張頌文抽到。(取材自微博)
彭昱暢的小獅子胸針被張頌文抽到。(取材自微博)

據了解，彭昱暢準備的禮物是一個小獅子胸針，網友挖出在購物平台售價折扣後僅2元。張頌文在收到禮物後，表示自己屬龍，而龍和獅子在廣東是絕配，所以很喜歡這份禮物，高情商回答引起網友按讚。

不過，彭昱暢的禮物遭到大批網友斥責「小氣」，被取綽號「胸針哥」。面對來勢洶洶的罵聲，彭昱暢疑似進行了控評。

除了彭昱暢，憑藉電視劇「卿卿日常」走紅的新晉小花田曦薇，也被網友罵慘了。據悉，她送的是一個沒有包裝，且只要3.45人民幣的寵物黏毛器，被網友酸既不實用又毫無誠意。而這個禮物最終被「為有暗香來」的王星越抽到，只見當時的他面露尷尬笑容，似乎對這個禮物感到困惑。

陳哲遠準備的交換禮物是一大包瓜子。(取材自微博)
陳哲遠準備的交換禮物是一大包瓜子。(取材自微博)

與趙露思合演「偷偷藏不住」暴紅的陳哲遠，則送了一包瓜子，也被轟小氣。不過，陳哲遠事後解釋，他原本以為交換禮物是要送當下可以用到的物品，才會送多人份的瓜子讓大家一起嗑，沒想到鬧出笑話。

微博

上一則

LISA人脈太狂 與法國第一夫人依偎撐傘

下一則

「仙劍4」疑炒作周海媚參演 網批「吃人血饅頭」

延伸閱讀

明星「交換禮物」送2元胸針、一包瓜子… 彭昱暢、陳哲遠被酸爆

明星「交換禮物」送2元胸針、一包瓜子… 彭昱暢、陳哲遠被酸爆
有人送海釣豪禮 有人送滾毛器…明星送禮誰最摳？

有人送海釣豪禮 有人送滾毛器…明星送禮誰最摳？
6部都有喜劇元素 今年春節上演「爆笑檔」

6部都有喜劇元素 今年春節上演「爆笑檔」
迪麗熱巴「微博之夜」罕見同框黃景瑜 疑隔空放閃

迪麗熱巴「微博之夜」罕見同框黃景瑜 疑隔空放閃

熱門新聞

銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
胡歌一(中)手牽著唐嫣(右)，一手牽著辛芷蕾(左)上台的畫面成為眾人焦點。(取材自微博)

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

2024-01-13 21:33

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血