6部都有喜劇元素 今年春節上演「爆笑檔」

劉德華主演的「紅毯先生」定檔春節檔。(取材自微博)

中國2024年春節檔目前是五部真人電影，加動畫片「熊出沒·逆轉時空」，均有喜劇屬性，已被網友確診為「爆笑檔：寧浩的「紅毯先生」、韓寒的「飛馳人生2」、瘦身50公斤的賈玲的「熱辣滾燙」，「高產」導演張藝謀也帶著寫實喜劇「第二十條」第三次「殺」進春節檔，韓延新作「我們一起搖太陽」也有喜劇元素。

揚子晚報報導，劉德華最近上映的電影有點多，「金手指」、「潛行」還在熱映中，「紅毯先生」原定11月上映，後改到春節，從該片發布的多支預告來看，是諷刺類型輕喜劇，結合主演劉德華戲內戲外形象的互文，喜感十足。

電影「熱辣滾燙」是導演賈玲繼電影「你好，李煥英」之後的第二部大銀幕電影，翻拍自日本 經典勵志片「百元之戀」，講述宅女透過練習拳擊找到人生新方向的故事。大家最好奇的是，賈玲減重 50公斤後到底是什麼樣子？不過，她不僅沒有出現在公開場合，電影宣傳物料裡也都遮遮掩掩的，看來，這個謎底要等到影片上映才能揭曉。

「第二十條」是張藝謀繼2022年「狙擊手」、2023年「滿江紅」後，第三次進軍春節檔。片名取自「中華人 民共和國刑法」第20條，影片以現實主題、小人物視角作為切口，展示刑法第20條關於「正當防衛」法條背後的公理人情。值得注意的是，該片雖然講述的是嚴肅話題，但底色是喜劇。張藝謀自己表示，「是我拍過電影裡笑聲最多的一次。所有笑聲都是基於人物和故事，有非常奇妙的一種化學作用。」

2019年春節，韓寒的喜劇「飛馳人生」收穫季軍。「飛馳人生2」在延續前作主創陣容的情況下，新增了範丞丞、孫藝洲、魏翔、賈冰、鄭愷等演員。韓寒作品雖不乏幽默，但「過時的疼痛文學」也被吐槽，此番開拍續集能否扳回一城，受到關注。

延執導的「我們一起搖太陽」，改編自紀實報導文章，講述兩個身患重症卻性格迥異的年輕人，因為「生命接力」的約定，陰差陽錯地踏上了一段充滿愛與力量的治癒之旅。韓延作品雖然主題看起來沉重嚴肅，但過往作品都有喜劇元素做加分項，此次主演之一的彭昱暢先前銀幕形像也偏喜劇人設。