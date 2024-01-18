賈玲新片製造容貌焦慮？大臉海報被批油膩、抄襲
由賈玲執導、主演的電影「熱辣滾燙」未上映就話題不斷，繼先前爆出賈玲為戲瘦身50公斤之後，近日發布「瑩」面而來海報，卻被網友嫌棄畫面太油膩，還有人質疑這張海報疑似抄襲日本海報，構圖取景幾乎一模一樣。
「瑩」面而來海報主題是賈玲臉部被擠壓到變形的特寫，上下左右沒有多餘空間，整個畫面都被一張大臉塞滿。有網友說，這張海報的設計太「粗暴直接」，給人濃濃的油膩感。
還有眼尖網友發現，這張海報與日本一張海報圖相似度極高，連表達「突破重圍」的含義都很類似。據悉，日本海報採用黃色邊框，創意來自手機螢幕顯示圖。賈玲海報則是將方框變成不規則線條組成的拳擊台，兩張海報的構圖都是臉部被擠壓的表情。
不少網友表示，這兩張海報的相似度也太高了，掀起疑似抄襲之說。據悉，「熱辣滾燙」改編自日本電影「百元之戀」。
除了海報遭到吐槽，「熱辣滾燙」劇組發布一段賈玲自卑、羨慕別人談戀愛的素材也引發質疑。
影片中，身材肥胖的賈玲穿著寬鬆T恤搭長裙，背著布包站在牆邊畏畏縮縮，看著路邊走過的一對對小情侶，字幕解讀人物心情，暗示「因為胖，不被愛」，這樣落於俗套的價值觀，被指是「人為製造容貌焦慮」，引發網友熱議。
上一則
FB留言